Quasi un anno fa (era il 1 febbraio 2021), un piccolo paziente del Santobono di Napoli aveva chiesto di realizzare il suo sogno. Davide, che era stato ricoverato nell’ospedale pediatrico partenopeo per un sarcoma, aveva infatti finito il ciclo di terapie e voleva festeggiare indossando la divisa da poliziotto.

DAVIDE FESTEGGIA IL SUO ANNO SENZA CHEMIO ANDANDO A CAVALLO IN DIVISA

Ma una volta uscito dal Santobono, ad attenderlo c’erano ben due volanti della polizia pronte a scortare il loro “collega” fino a casa. Un bel gesto che aveva fatto felice un bambino. Oggi a 5 anni, Davide festeggia il suo anno senza chemio e lo fa di nuovo grazie alla collaborazione della Questura di Napoli. Questa volta non in auto bensì a cavallo. L’ospedale in un post su Instagram racconta infatti quello che è successo:

“Vi ricordate del nostro piccolo Davide che, esattamente un anno fa, in occasione della sua ultima chemio, espresse il desiderio di tornare a casa in un auto della polizia? Come uno che ha vinto e che rientra a casa trionfalmente. È trascorso esattamente un anno dalla fine della sua terapia. Un anno senza chemio. E chi ha avuto una malattia oncologica sa bene quanto sia importante il tempo. Il tempo senza la malattia è un tempo da festeggiare e noi, grazie alla meravigliosa collaborazione della Polizia di Stato e e della Questura di Napoli abbiamo voluto farlo seguendo, una volta ancora, il sogno di Davide. Questa volta senza auto ma a cavallo, come un cavaliere senza macchia e senza paura. Grazie al questore Giuliano per la disponibilità e la sensibilità con la quale ha accolto il desiderio di Davide, grazie alla dr. ssa Fava, dirigente della polizia di stato ed a tutti i poliziotti che ci hanno accolto come una famiglia Davide, sei una forza della natura“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Santobono Pausilipon (@santobono_pausilipon)

Una bella storia di speranza con un lieto fine.