Elodie è da sempre pazza di Napoli. La cantante che ha conquistato il disco d’oro con il suo ultimo singolo ‘Bagno a mezzanotte‘ è pronta a lanciare la nuova hit estiva. Il brano si chiamerà Tribale ed è stato girato anche nel capoluogo partenopeo tra il Centro Direzione e Via Coroglio.

ELODIE, NUOVO VIDEOCLIP GIRATO A NAPOLI

Una location particolare che mostra l’altro lato della città, non quello più conosciuto del lungomare e della classica Piazza del Plebiscito. A svelare l’anticipazione è ‘IlMattino’ che spiega come la cantante si è valsa dell’aiuto di Attilio Cusani a dirigere la troupe. Il beneventano ha già lavorato con l’ex di Amici e vanta nel suo palmares importanti collaborazioni con Elisa in «Seta» e «Tua per sempre», Mahmood in «Soldi», Dardust in «Sublime» ed Emma in «Stupida allegria». È comunque un momento d’oro per Elodie che è stata scelta anche come madrina del gay pride di Roma e volto di una pubblicità per capelli che impazza su cartelloni giganti.

L’AMORE DELLA CANTANTE PER LA CITTA’

La cantante non ha mai negato il suo amore per Pino Daniele e per le canzoni partenopee. In un’intervista di qualche anno fa dichiarò il suo sogno:

“Amo più di tutti Pino Daniele. Canzoni come Qualcosa arriverà, Quando, e album come Bella ‘mbriana sono una parte del mio cuore. Ho pianto quando ho saputo della sua scomparsa. Di solito non mi emoziono molto, ma quando è andato via lui è come se fosse morto uno della mia famiglia. Adoro anche la nuova scena artistica napoletana, soprattutto La Niña e Liberato. Mi piacerebbe cantare nel vostro dialetto. Magari un giorno canterò una canzone in napoletano, chissà”.

Per ora a Napoli ha girato il suo prossimo videoclip.