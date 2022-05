Ancora un episodio di furti e violenze a Napoli. La scorsa notte un uomo si è introdotto in un negozio di barbieri in Via Marina a Napoli. Dopo aver sfondato la porta a vetri con un blocco di cemento, si è introdotto all’interno per portare via una bicicletta elettrica e l’incasso della giornata.

RAPINA IN UN NEGOZIO A VIA MARINA, RUBA L’INCASSO

A denunciarlo attraverso un post sul profilo Facebook è il Consigliere Regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, a cui il titolare si è rivolto per chiedere aiuto e per sfogarsi:

“Sono qui da 6 anni qui e mi hanno derubato 5 volte. Non ce la faccio più. Quel farabutto mi ha portato via la bici elettrica ed i soldi che avevo in cassa e che avrei dovuto usare il giorno dopo per pagare le utenze“.

Come spiegato dal consigliere occorrono misure per contrastare questi fenomeni:

“Furti e crimini sono in costante crescita. È arrivato il momento che Questore e Prefetto si siedano attorno ad un tavolo per studiare un piano di intervento per restituire sicurezza e tranquillità a cittadini, commercianti ed imprenditori. Siamo convinti che la prima mossa da fare sia quella di intensificare i pattugliamenti in alcune aree che, specialmente dopo il tramonto, diventa terra di nessuno.”

RAPINA SCOOTER

Sempre a Via Marina la scorsa notta un uomo con il figlio sono stati derubati di uno scooter, poi ritrovato dai carabinieri. Cinque ragazzi gli hanno circondati e puntato contro una pistola per impossessarsi del mezzo.