I carabinieri del Nas di Napoli traggono un primo bilancio del primi quatto mesi dell’anno in cui sono state effettuate 659 ispezioni di natura igienico sanitaria, di cui un terzo (220) sono risultate non conformi. Le ispezione sono finalizzate a proteggere la salute pubblica nei settori riguardanti la sanità pubblica e privata, il rispetto della normativa correlata all’emergenza pandemica, le professioni sanitarie, il controllo sui farmaci e stupefacenti, la salubrità degli alimenti, antidoping, animali da reddito, benessere animale, cosmetici e sicurezza sui luoghi di lavoro.

NAS CARABINIERI NAPOLI, IN 5 MESI 659 ISPEZIONI

In particolare sono stati complessivamente adottati sequestri amministrativi del valore di oltre 3 milioni di euro, elevate 366 sanzioni amministrative per un importo di oltre 400 mila euro, segnalate 129 persone alle autorità amministrative. I controlli hanno interessato ospedali, cliniche veterinarie, studi dentistici, laboratori di analisi, centri estetici, strutture ricettive per anziani, mense scolastiche e laboratori per la produzione di alimenti.

Significativi i risultati ottenuti nell’ambito delle ispezioni igienico sanitarie eseguite a ristoranti, bar, caseifici, macellerie, pasticcerie e panetterie con il sequestro di circa 4 quintali di alimenti privi di tracciabilità alimentare e la chiusura di 19 strutture del valore di oltre 2 milioni di euro.

Sequestrati amministrativamente a causa della loro non conformità: dispositivi medici, cosmetici, fitosanitari, medicinali, oggetti pericolosi, giocattoli e gadget/prodotti di carnevale. Le violazioni più frequenti, attinenti il settore alimentare, sono la somministrazione di alimenti surgelati non indicati come tali nel menù e la vendita di prodotti ittici diversi per qualità e provenienza da quella dichiarata in etichetta.

BLITZ A NOLA

A Nola i controlli dei Carabinieri Forestali sono stati effettuati in una pizzeria dove sono sequestrati 180 chili di alimenti e un magnete. Sequestrati 150 chili di carne e 30 chili di altri alimenti tra pasta cotta e pesce.