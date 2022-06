Concerti Vasco Rossi e Ultimo a Napoli, potenziati i treni della metropolitana: gli orari

Napoli. Aumentano i treni della Linea 2 della Metropolitana in occasione dei concerti di Vasco Rossi e Ultimo.

Concerti Vasco Rossi e Ultimo, aumentano i treni della metro

In occasione dei concerti allo Stadio Maradona a Fuorigrotta di Vasco Rossi e Ultimo, previsti nelle serate del 7, 24 e 25 giugno, è programmato un orario straordinario del servizio metropolitano della linea 2 dalla Stazione di Campi Flegrei sia in direzione San Giovanni Barra che in direzione Pozzuoli_Solfatara.

“Un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione va a Ferrovie dello Stato e alla Regione Campania” ha dichiarato l’Assessore Cosenza “per avere reso possibile il servizio straordinario della linea 2 della metropolitana di Napoli con corse fino all’1.48 nella direzione Garibaldi / San Giovanni Barra e fino alle 0.40 nella direzione Pozzuoli”.

Il rocker: “Amavo Maradona“

Vasco Rossi è a Napoli per il concerto che si terrà stasera allo Stadio Diego Armando Maradona. I fan ieri pomeriggio erano in delirio sul lungomare, sotto l’hotel dove alloggia il rocker di Zocca. Il cantante è al suo ottavo concerto in città e quarto allo stadio Maradona dopo le tappe del 1993, 2004 e 2015. La scaletta del concerto prevede tutte le canzoni dell’ultimo album e chiudono le storiche “Vita spericolata” e “Albachiara”.

“Quando i napoletani cominciano a cantare… praticamente tu ti puoi fermare… perché cantano da Dio. Era il San Paolo, adesso è lo stadio intitolato al grande Diego Armando Maradona. E io sono ancora più onorato. Ho sempre avuto un grande affetto e una grande stima per Diego come calciatore e anche come uomo“, ha dichiarato il cantante.