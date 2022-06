Attimi di paura questa mattina per circa 130 passeggeri di un volo partito da Mykonos e diretto a Napoli, a causa di un avaria il pilota ha deciso di effettuare un atterraggio d’emergenza nel più vicino aeroporto di Bari mettendo tutti in sicurezza.

AVARIA SU UN VOLO MYKONOS-NAPOLI: ATTERRAGGIO D’EMERGENZA A BARI

Come reso noto dalle agenzie di stampa, l’Airbus A319-111 della Volotea ha avuto qualche problemino una volta partito dall’isola delle Cicladi (pare un’avaria al motore numero uno mentre sorvolava il mar Ionio). Il volo sarebbe dovuto arrivare a Capodichino alle 10.35 ma il pilota è stato costretto a terminare prima il suo viaggio riuscendo ad atterrare sulla pista dell’aeroporto pugliese. Non si registrano feriti a bordo. I passeggeri raggiungeranno Napoli con un altro volo di linea programmato in queste ore. A causa di questo guasto, alcuni aerei potrebbero subire dei ritardi.

VOLOTEA LANCIA I VOLI PER LOURDES

Con i contagi in calo a causa covid si è registrato nel mondo una ripresa dei viaggi. Sempre più turisti prendono l’aereo e le compagnie aumentano le rotte a disposizione. Ora Volotea ha annunciato una nuova rotta esclusiva per Lourdes da Napoli, disponibile a partire dal prossimo luglio con 2 frequenze settimanali. Una nuova meta che sicuramente sarà gettonata.