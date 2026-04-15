Il Mercato Vintage più grande e conveniente d’Europa apre nel Napoletano: capi da 2 euro

Il 2 e 3 maggio 2026 torna nel Napoletano l’esperienza Fair Priced Vintage Market, il mercato del vintage più grande e conveniente d’Europa che farà tappa a Giugliano in Campania, regalando un’esperienza d’acquisto del tutto nuova.

A Giugliano il mercato del vintage più grande d’Europa

Fair Priced Vintage è una celebre catena che organizza mercati di abbigliamento vintage in tutta Europa, con l’obiettivo di vendere capi di qualità a prezzi equi. Tra gli stand dell’enorme mercato, i clienti potranno ammirare ed acquistare una vasta gamma di prodotti, tra articoli griffati e non, tutti selezionati a mano, igienizzati e pronti da indossare, ad un prezzo decisamente conveniente.

Ma perché i prezzi sono così bassi? La risposta è stata fornita direttamente da FPV: “Semplice. Non riteniamo di dover prendere margini estremi sui nostri prodotti. Non organizziamo eventi per il massimo profitto ma perché amiamo dare una nuova vita ai vestiti. Oltre ad un prezzo equo, offriamo anche una giusta possibilità. Gli scaffali vengono riforniti durante il giorno quindi ognuno ha le stesse possibilità di ottenere oggetti interessanti, anche in orari diversi”.

Il mercato europeo accoglierà i visitatori presso il Palazzetto Giugliano di via Campopannone nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 maggio dalle ore 9:00 alle 19:00. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale.