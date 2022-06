Napoli è ormai al centro delle serie tv. Tantissime fiction sono ambientate nel capoluogo partenopeo e anche gli ultimi Nastri D’argento hanno premiato la città. Un movimento culturale che quindi porta un guadagno sia in termini economici (per ospitare la troupe che sosta a Napoli) che nel far crescere nuovi ed emergenti attori.

NAPOLI, SI CERCANO RAGAZZI PER NUOVA PRODUZIONE: IL CASTING ALL’EDELANDIA

Per questo la Klab4 film che si occupa prevalentemente di CASTING, sia di attori che figurazioni, ha deciso di indire un incontro permanete di casting per bambini all’Edenlandia. L’annuncio è stato dato sul profilo social specificando chi può partecipare:

“Ragazzini e ragazzine d’età compresa tra gli 11 ed i 14 anni per una serie di un importante broadcaster di prossima realizzazione a Napoli. OGNI VENERDI di Giugno dalle 16.00 alle 21.00. Klab4, in accordo con una importante produzione cinematografica, organizza un APPUNTAMENTO FISSO OGNI VENERDI DI GIUGNO per un casting di bambini che si terrà sul palco dell’EDENLANDIA, nei pressi dell’ingresso in viale Kennedy, 76 (il noto ingresso con gli archi). Il CASTING è finalizzato a trovare ESCLUSIVAMENTE RAGAZZINI dagli 11 ai 14 anni CAMPANI che dovranno necessariamente essere accompagnati da un genitore/tutore o un adulto con delega firmata da entrambi i genitori. Benché i ruoli che cerchiamo siano per i PROTAGONISTI della serie, saranno valutati anche candidati/e SENZA esperienza recitativa.

CERCHIAMO RAGAZZINI con le seguenti caratteristiche:

-RAGAZZINA CAMPANA età 11-13 anni;

-RAGAZZINI GEMELLI CAMPANI (monozigoti o eterozigoti) età 11-13 anni;

-RAGAZZINO CAMPANO età 11-13 anni;

-RAGAZZINO CAMPANO d’origine etnica indiana-africana-sudamericana età 11-14 anni.

Il casting si svolgerà anche in caso di pioggia“.

TRIONFO AI DAVID DI DONATELLO

Ai David di Donatello si è registrato un trionfo del cinema made in Naples e anche dei suoi interpreti. Hanno infatti vinto una statuetta a Paolo Sorrentino, Di Costanzo, Scarpetta, Orlando. In attesa della nuova stagione di Mina Settembre.