Sono tantissimi i nomi del mondo dello spettacolo e non solo che presteranno la loro voce per raccontare lo straordinario patrimonio del Museo del Tesoro di San Gennaro. Saranno tutte raccolte nella nuova audioguida, dal titolo ‘E’ Un tesoro di audioguida‘ che rientra nel progetto di narrazione e valorizzazione della Cappella dopo il passaggio alla nuova conduzione delle attività museali curate dall’azienda D’Uva.

TESORO DI SAN GENNARO, AUDIOGUIDA CON SERVILLO, RISPO E BENNATO

Tra i nomi spiccano quelli di Toni Servillo, Patrizio Rispo, Nunzia Schiano, Maurizio de Giovanni, di Don Riccardo Carafa d’Andria e di Monsignor Vincenzo de Gregorio. Con la partecipazione straordinaria di Raiz, Pietra Montercorvino, Eugenio Bennato, Vincenzo de Gregorio, Maurizio Capone, Marco Zurzolo e l’Orchestra Giovanile Sanitansamble. Sul sito del Tesoro di San Gennaro è possibile sentire un’anticipazione di quella che sarà l’audioguida in un video in cui si vedono gli attori prestare la loro voce per raccontare le bellezze del Tesoro del Santo protettore della città.

INFO SULL’AUDIOGUIDA

L’audioguida è disponibile in diverse lingue, naturalmente in italiano, in inglese, francese, tedesco e spagnolo ma a sorpresa potrà essere ascoltata anche in napoletano. Il percorso di ‘Un tesoro di audioguida‘ è accompagnato dalle musiche originali composte da Antonio Fresa: un progetto artistico confluito nel disco Tesoro di San Gennaro, a soundtrack experience, con le composizioni di Fresa e i brani con Raiz, Pietra Montecorvino ed Eugenio Bennato.