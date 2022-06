Napoli, al Rione Sanità otto serate con otto proiezioni gratuite: l’elenco dei film

Arriva l’estate e a Napoli sono numerose le iniziative culturali per chi resta in città. Al Rione Sanità dal 4 all’11 luglio torna la rassegna ‘Benvenuti alla Sanità’ che per la sua nona edizione si concentra sulla cinematografia dedicata al quartiere.

NAPOLI, AL RIONE SANITA’ 8 FILM GRATIS DCHE PARLANO DEL QUARTIERE

Sono infatti otto le proiezioni, tutte gratuite, che saranno proiettate presso la Basilica di Santa Maria della Sanità alle ore 21. Lo scopo della kermesse è quello di avvicinare i cittadini e i più giovani al mondo dell’arte cinematografica, mettendo al centro la bellezza dei luoghi e delle persone che hanno reso possibile la produzione di importanti pellicole di ieri, di oggi e sicuramente di domani. Tutte le serate saranno l’occasione per aprire il Rione Sanità alla città e ai napoletani e per consolidare il principio secondo il quale attraverso la Cultura e le sue tante forme, è possibile costruire un futuro diverso per i nostri territori.

Ad arricchire gli eventi, sono previsti anche incontri, interviste e dibattiti con registi, attori e produttori dei film presentati.

IL CALENDARIO DEI FILM

4 e 5 Luglio “NOSTALGIA” di MARIO MARTONE

ore 21:00

Basilica S. Maria della Sanità

Durante la serata del 4 luglio saranno presenti:

Mario Martone – Regista/Sceneggiatore

Ippolita Di Maio – Co-sceneggiatrice

Francesco Di Leva – Attore

Tommaso Ragno – Attore

Luciano Stella – Produttore

Modera l’incontro Conchita Sannino – Giornalista

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti, ma la prenotazione è obbligatoria scrivendo a segreteria@fondazionesangennaro.org o recandosi presso la sagrestia della Basilica.

6 Luglio “Presentazione Rione Sanità Film Festival” ed. 2023

ore 20:30

Basilica S. Maria della Sanità

“Ieri e oggi, il cinema racconta il Rione Sanità” è il tema della serata del 6 Luglio.

L’evento, diretto dal giornalista e regista Luca Rosini, ripercorre le celebri pellicole ambientate nel quartiere alla ricerca di quegli elementi che fin da sempre hanno reso il Rione Sanità set di numerosi film. Una serata ricca di emozioni durante la quale sarà presentato un nuovo format di eventi culturali il “Rione Sanità Film Festival”, il primo Festival del Cinema e delle Arti al Rione Sanità in programma nel 2023. Durante l’evento saranno annunciati i vincitori della II edizione del Premio Giornalistico “Luciano Donelli – storie di vita e di riscatto” intitolato alla memoria del noto politico napoletano.

Il Premio, bandito dalla Fondazione di Comunità San Gennaro, dalla Fondazione Con il Sud e dall’ordine dei Giornalisti della Regione Campania, sarà consegnato dall’attrice Cristina Donadio, volto noto del cinema, del teatro e della televisione Nazionale. Il tema di questa seconda edizione è “Periferie, risorsa per la città del domani”, racconti dalle periferie urbane ed esistenziali del Sud Italia, descritti nell’ottica di un uno sviluppo generativo e sostenibile del territorio. Durante la cerimonia di premiazione sarà, inoltre, assegnato un premio speciale all’attrice Aurora Quattrocchi per la sua magistrale interpretazione di “Teresa” – la madre del protagonista – “nel film “Nostalgia” di Mario Martone. La serata, sarà intervallata da momenti musicali eseguiti dal “Coro Vocalia” diretto dal Maestro Luigi Grima.

7 Luglio “IL BAMBINO NASCOSTO” di ROBERTO ANDÒ

ore 21:00

Basilica S. Maria della Sanità

Saranno presenti:

Roberto Andò – Regista/Sceneggiatore

Giuseppe Pirozzi – Attore

Modera l’incontro Luca Rosini – Giornalista/Regista

8 Luglio “DOVE SI FERMA IL TEMPO” di VINCENZO PIROZZI

ore 21:00

Basilica S. Maria della Sanità

Saranno presenti:

Vincenzo Pirozzi – Regista/Sceneggiatore

Giuseppe D’Ambrosio – Attore/Sceneggiatore

Marzio Honorato – Produttore

Samuele Ciambriello – Docente universitario e garante delle persone private della libertà personale

Modera l’incontro Luca Rosini – Giornalista/Regista

9 Luglio “IL SISTEMA SANITÀ” di ANDREA DE ROSA e MARIO PISTOLESE

ore 21:00

Basilica S. Maria della Sanità

Saranno presenti:

Tania Malchionna – Direttrice tecnica di Federica Web Learning

Andrea De Rosa – Regista/Sceneggiatore

Mario Pistolese – Regista/Sceneggiatore

Modera l’incontro Luca Rosini – Giornalista/Regista

10 Luglio “RINASCERE” di Umberto Marino

ore 21:00

Basilica S. Maria della Sanità

Saranno presenti:

Salvatore Nicolella – Attore co-protagonista

Manuel Bortuzzo – Atleta

Luca Piscopo – Coordinatore Centro Nazionale Fiamme Oro Napoli

Modera l’incontro Luca Rosini – Giornalista/Regista

Il programma di eventi è organizzato da Fondazione di Comunità San Gennaro – dal 2014 impegnata nel migliorare la qualità della vita nel Rione Sanità attraverso l’arte, la bellezza ed il contrasto alla povertà educativa – Fondazione Con Il Sud, Regione Campania e Film Commission Regione Campania, Coop. SanitA’rt. La direzione artistica della rassegna 2022 è affidata a Vincenzo Pirozzi, regista, sceneggiatore e attore nato e cresciuto al Rione Sanità.