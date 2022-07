Un nuovo volto alla Galleria Umberto I, al Molo san Vincenzo e alle scale di Napoli. Sono stati infatti approvati i finanziamenti per alcuni interventi di progettazione, realizzazione e restauro in diversi luoghi della città. L’ok è arrivato questa mattina dalla giunta comunale.

NAPOLI, FINANZIAMENTI PER RIFARE LA GALLERIA UMBERTO, MOLO SAN VINCENZO E ALCUNE SCALE

Con 7,8 milioni di euro nell’ambito del Patto per Napoli è stata approvata la progettazione esecutiva della città verticale per riqualificare le scale di Montesanto, la Pedamentina, le salite del Petraio e del Moiariello, la calata Petraio e la salita Cacciottoli. La rete dei percorsi pedonali diverrà anche infrastruttura fisica per progetti culturali e sociali. Sarà invece di 5,7 milioni la spesa per realizzare la passeggiata che prolungando piazza Municipio condurrà verso il Molo San Vincenzo, una decisione che sarà accompagnata da accordi col ministero della difesa, l’agenzia del demanio e l’autorità portuale del Tirreno centrale. Per 1,8 milioni, ancora all’interno del Patto per Napoli, sono stati infine approvati i lavori di restauro per la pavimentazione della Galleria Umberto I, e per l’allestimento di una postazione della Polizia Locale a presidio della Galleria.

LE PAROLE DEL SINDACO

Soddisfazione è espressa da Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli:

“Noi stiamo raccogliendo un po’ il frutto del lavoro svolto in questi mesi di programmazione e reperimento delle risorse. L’investimento sul Molo San Vincenzo è uno degli obiettivi che in pochi mesi siamo riusciti a realizzare cosi come in galleria dove poi interverremo sulle coperture. Ci aspettiamo anche l’impegno dei privati. Stiamo sbloccando risorse ed è la strada che dobbiamo perseguire per una Napoli competitiva e che finalmente possa investire“.