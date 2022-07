Continuano le rapine ai danni di esercizi commerciali nel napoletano. L’ultimo episodio riguarda un bar a pochi passi dal Lungomare di Napoli che è stato il bersaglio preferito dei malviventi per ben tre volte in pochi giorni. A essere rubati sono stati soprattutto orologi da una banda che agisce tra i turisti anche alla luce del giorno.

NAPOLI, TRE RAPINE PER RUBARE OROLOGI AI CLIENTI DI UN BAR

A renderlo noto è stato ‘IlMattino‘ che racconta la storia dei titolari del bar di via Santa Lucia. Ad un turista indonesiano è stato infatti sfilato un orologio del valore di circa 400 mila euro in pieno pomeriggio di sabato mentre alle 4 di notte di lunedì si è puntato all’incasso forzando la saracinesca e rubando dalla cassa. Giovedì invece è toccato ad un ragazzo napoletano a cui è stata puntata una pistola per farsi consegnare il Rolex (poi rivelatosi falso).

LA DENUNCIA DELL’INVIATO DI STRISCIA

Alcune di queste rapine sono state riprese dalle videocamere di sorveglianza e hanno fatto il giro del web arrivando anche all’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete che scrive sul suo profilo:

“Il bar dei record: 3 rapine in una settimana! Si trova nei pressi di Castel dell’Ovo ed è frequentato da molti turisti che soggiornano negli hotel di lusso della zona. Nel video pubblicato da ilmattino si vede chiaramente l’azione del rapinatore: casco in testa, arriva, avvicina la vittima dopo averla seguita a lungo e sotto minaccia si fa consegnare l’orologio. Nello stesso luogo, in pochi giorni, una rapina notturna con scasso e un altro orologio da 4000 euro rubato ad un altro turista. E a proposito di orologi, quando capiranno che è giunta l’ora di tutelare turisti ed esercenti???“.

Nel filmato, che dura pochi secondi, si vede un uomo con casco in testa e pistola in mano minacciare un ragazzo e strappargli via l’orologio quando al bar sono seduti diversi clienti.