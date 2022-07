Napoli, il covid fa paura: over 60 in fila per la quarta dose di vaccino

Preoccupano i contagi covid in Campania che sono in risalita in Regione così come nel resto d’Italia nonostante il periodo estivo e il gran caldo. Soltanto nella giornata di ieri si sono registrati 73 ricoveri in più e il numero dei decessi è in crescita (30 compreso quelli avvenuti nei giorni scorsi). Per questo l’Ema ha dato l’ok alla quarta dose di vaccino per alcune categorie di persone.

NAPOLI, OVER 60 IN FILA PER LA QUARTA DOSE DI VACCINO

Quarta dose che per il momento è consigliata per tutti gli over 60 e le persone fragili. Le nuove varianti, che rendono il virus ancora più trasmissibile, stanno portando un boom di casi. A Napoli, come reso noto dall’Asl Napoli 1, sono già diverse le persone in fila presso il Distretto Sanitario Vomero-Arenella, non solo over 60.

“Over 60 già in fila presso i distretti per la somministrazione della quarta dose (le foto si riferiscono al Distretto Sanitario 27) e da domani la Fagianeria apre tutti i giorni dalle 9.00 alle 14.00 tranne la domenica“.

LA RACCOMANDAZIONE

In una nota congiunta, l’Ema e l’ECDC, Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, si sono espresse a favore dell’utilizzo di una quarta dose per le persone tra i 60 e i 79 anni e per i fragili. L’Italia deve ancora approvarla ma il Ministro Speranza si era detto favorevole a tale indicazioni. nel frattempo come mostrano le foto diffuse dall’Asl, alcuni napoletani già si sono recati agli hub di quartiere per ricevere la dose.