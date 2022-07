Sono iniziate a fine maggio le riprese del Commissario Ricciardi 2. La serie, trasformata in fiction in onda sulla Rai dai romanzi di Maurizio de Giovanni, ha fatto registrare ascolti record ed è stata quindi confermata per la seconda stagione. Il set vede il protagonista girare per diverse città del Sud, da Taranto a Napoli.

DA NAPOLI A TARANTO, SI GIRA IL COMMISSARIO RICCIARDI 2

È l’attore Lino Guanciale a pubblicare sul suo profilo Instagram alcuni scatti dal set della città pugliese che ringrazia per l’affetto mostrato:

“Ultimo giorno di riprese a Taranto… il Commissario Ricciardi mi ha fatto scoprire una città incredibile, bella, piena di energie giovani e positive. Una città che non si arrende alle difficoltà che ha e che è in possesso di un potenziale enorme per superarle. L’entusiasmo delle persone che ho incontrato è palpabile, la determinazione nei loro sguardi riflette cieli di speranza… Grazie, Taras, per avermi fatto sentire a casa!”.

Riprese che sono poi continuate a Napoli, al Palazzo Reale come comunicato dalla pagina sui social:

“Aspettando il Commissario Ricciardi… In corso al Palazzo Reale di Napoli le riprese per la serie ‘Il Commissario Ricciardi 2’. Qualche scatto dal backstage!“.

QUANDO ANDRA’ IN ONDA

Molto probabilmente la serie andrà in onda il prossimo inverno. Ad autunno è stata infatti annunciata Mina Settembre 2, quindi probabilmente il Commissario Ricciardi sarà in palinsesto dall’autunno 2022 o direttamente a gennaio 2023.