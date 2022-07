Un ritorno al passato per rivedere Lucio Dalla a Napoli. Appuntamento da non perdere martedì 19 luglio, alle ore 21,30, dove nel Giardino Romantico del Palazzo Reale sarà proiettato gratuitamente un film che vede come attore il noto cantante nelle vesti di Sancio Panza. Ad essere proiettato sarà la pellicola di Mimmo Paladino “Quijote”, con Peppe Servillo nei panni di Don Chisciotte.

NAPOLI, AL PALAZZO REALE SI PROIETTA GRATIS QUIJOTE CON LUCIO DALLA

La rassegna è realizzata in collaborazione con il Palazzo Reale SummerFest ed è offerta gratuitamente al pubblico, fino a esaurimento dei posti, nell’ambito della mostra “Don Chisciotte tra Napoli, Caserta e il Quirinale: i cartoni e gli arazzi” (aperta al Palazzo Reale di Napoli fino al 6 settembre 2022). Il film, prodotto nel 2006 da Angelo Curti per Ananas, con Regione Campania, Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Napoletano, Film Commission Regione Campania e Provincia di Benevento, fu presentato nello stesso anno alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia e distribuito nelle sale cinematografiche solo nel marzo del 2012, a tre settimane dalla scomparsa del cantante bolognese che nel film interpretava il ruolo di Sancio Panza. Mimmo Paladino l’ha definito nel 2006 prima di presentarlo a Venezia “un film lunare che chiede di essere visto cercando il cavaliere errante che da qualche parte è perso in ognuno di noi“.

Il film sarà proiettato nel Giardino Romantico di Palazzo Reale, dove è esposta dal 2010 l’installazione del maestro Paladino “Prove d’orchestra” con le celebri sculture dei cavalli, ispirata alla più celebre “Montagna di sale” che l’artista realizzò nel 1995 in Piazza del Plebiscito. Questa proiezione rappresenta un ulteriore omaggio al romanzo di Cervantes, oltre alla mostra di Palazzo Reale e al concerto che si è tenuto lo scorso 11 giugno nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale in cui sono state eseguite Arie e Scene d’assieme dagli Allievi dell’Accademia di Canto Lirico del Teatro di San Carlo, tratte dall’opera comica Don Chisciotte della Mancia, musicata nel 1769 da Giovanni Paisiello.

INFO SULLA MOSTRA

La visita è compresa nel biglietto d’ingresso dell’Appartamento Storico del Palazzo Reale di Napoli

Costo biglietti: intero 10 euro – ridotto (18-25) 2 euro – gratuito fino a 18 anni e possessori Artecard

Orario: 9.00-20.00 (ultimo ingresso h. 19.00 – chiusura mercoledì)

Dal 19 maggio al 6 settembre 2022

Per accedere al film invece ingresso da Via San Carlo, a partire dalle 18.30 nell’ambito degli aperitivi reali.