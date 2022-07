Come ogni anno, i trasporti a Napoli durante il periodo estivo subiscono un cambio di programmazione che pesa su chi decide di rimanere in città. Questa volta a rimanere chiusa durante i weekend è la funicolare di Mergellina che era stata aperta dopo due anni solamente lo scorso aprile. Orario ridotto anche durante la settimana con l’ultima corsa in programmazione alle 14 che quindi non consente di utilizzare la funicolare per tornare a casa da lavoro.

FUNICOLARE DI MERGELLINA CHIUSA NEL WEEKEND

Una decisione che spiazza perché colpisce uno dei mezzi più gettonati dai turisti per percorrere la zona che va da via Manzoni a Mergellina, attraversando la collina di Posillipo e ammirando il panorama della città. Come è possibile leggere sul sito Anm in un comunicato:

“Anm informa che da sabato 16 luglio la Funicolare di Mergellina resta chiusa il sabato e i festivi ed è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì:

• prima corsa ore 07:00

• ultima corsa ore 14:10

Dal lunedì al venerdì dopo le 14:00 e il sabato e la domenica è attiva la linea 621 sul percorso Mergellina – Manzoni; da Mergellina fermata 2140, da Manzoni fermata 2262.

Orari linea 621 dal lunedì al venerdì da Mergellina

14:00 – 14:54 – 15:34 – 16:14 –17:20 – 18:00 – 18:40 – 19:20 – 20:00

Orari linea 621 sabato e domenica da Mergellina

07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:40 – 10:20 – 11:00 – 11:40 – 12:25 – 13:10 – 13:50 – 14:35 – 15:20 – 16:00 – 16:40 – 17:20 – 18:00 – 18:40 – 19:20 – 20:00″.

Ci saranno quindi bus a sostituire la funicolare ma la magia di perdersi tra il panorama di Napoli e viaggiare su questo mezzo mancherà a tanti.