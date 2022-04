Napoli – Due anni dopo la chiusura è stata riaperta oggi, in piena sicurezza, la funicolare di Mergellina grazie ai lavori di manutenzione e alle nuove assunzioni di personale specializzato.

Napoli, riaperta la funicolare di Mergellina

La circolazione dell’impianto di risalita che collega la collina di Posillipo a Mergellina avrà un orario regolare con corse disponibili ogni dieci minuti. I viaggiatori potranno godere non solo di un servizio efficiente ma anche di un panorama mozzafiato con un percorso che domina dall’alto il Golfo di Napoli.

“Scendere con questa funicolare è straordinario sia per il panorama che si vede ma anche per la galleria con i mattoni in tufo. E’ un segnale di fiducia. Il 2022 sarà un anno importante di rilancio dei trasporti perché finalmente la Giunta approverà il suo primo bilancio, senza tagli ai trasporti. Ci saranno risorse e servizi adeguati” – ha commentato Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture e alla mobilità.

“Questa è una linea storica, bellissima per i turisti e importante per un’area significativa della città. Riuscire ad aprirla in anticipo rispetto a quanto ci eravamo prefissati è un bel momento che deve essere festeggiato” – ha continuato.

Sulla stessa scia il sindaco Gaetano Manfredi che ha dichiarato: “Ringrazio l’azienda e i lavoratori che si sono impegnati per questo obiettivo. Rientra in un percorso che stiamo facendo per potenziare il servizio dei trasporti napoletano che richiede organizzazione e investimenti”.

“Oggi diamo un segnale importante. I cittadini ci chiedevano questa riapertura noi ci eravamo impegnati a farla prima dell’estate ma ci siamo riusciti molto prima grazie allo sforzo di tutti. Questa è una giornata positiva che dà un segnale di fiducia rispetto alle potenzialità e alle necessità dei servizi in città” – ha concluso.