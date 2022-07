Pistola alla testa per rubare un orologio, manifestazione a Napoli: “Basta delinquenti”

Manifestazione a Napoli contro la criminalità. Questa mattina si è tenuto un flash mob a Piazza Trieste e Trento dopo la rapina avvenuta tra i tavolini del caffè Monidee, ai danni di un turista svizzero. Un ragazzo ha puntato la pistola alla testa dell’uomo per rubargli l’orologio; poco dopo alcuni giovani lo hanno ritrovato poiché gettato via, non avendo in realtà realmente un valore.

Manifestazione contro i criminali a Napoli

Al flash mob hanno preso parte Ciro Fiola, presidente della camera di commercio; il Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli; Luigi Carbone presidente della commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive del Comune di Napoli; Benedetta Sciannimanica assessore alla I municipalità; Gianni Caselli capogruppo di Europa Verde alla I municipalità; Ferdinando Ruocco esponente di Europa Verde; Antonio Visconti; titolare del Monideee e Massimiliano Rosati del Gambrinus e alcuni commercianti che operano in piazza.

Il presidente Ciro Fiola si è detto disponibile a finanziare l’installazione delle telecamere: “Sono pronto a finanziare la videosorveglianza nella piazza. D’altronde oggi sono proprio i commercianti gli unici ad avere telecamere private che permettono di avere un minimo di controllo”.

“Sono anni che chiediamo più sicurezza in questa piazza e incredibilmente le risposte sono sempre vaghe e inefficaci. Nel 2018 ci fu una sparatoria tra la gente, nel 2019 una stesa tra i locali, recentemente addirittura ci sono stati dei video di tiktoker che si sono fatti i video mentre in pieno giorno si facevano il bagno nella fontana pubblica al centro della piazza. Purtroppo certi esponenti delle istituzioni sembrano asserragliati nei loro palazzi e non si rendono conto di quello che succede a pochi metri da loro. Dopo le 23 e nei weekend in questa zona governa la delinquenza. Servono subito un presidio fisso di polizia, videosorveglianza e un minimo di decoro a partire dall’aiuola al centro della piazza che è in condizioni indecenti da diversi mesi. Per non parlare dell’area pedonale di fronte al Palazzo Reale e al San Carlo da troppo tempo in mano dei parcheggiatori abusivi che noi abbiamo denunciato innumerevoli volte” – dichiarano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli con il presidente della commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive del Comune di Napoli Luigi Carbone.