Napoli – Hanno aggredito un commerciante per rubargli l’incasso e sparato in aria alcuni colpi per intimorirlo. I Carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto hanno individuato uno dei due uomini e lo hanno arrestato. Il provvedimento è stato voluto dal Tribunale del capoluogo partenopeo su richiesta della locale Procura. A finire in manette è un 50enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

Napoli, sparano in aria e rapinano un commerciante dell’incasso

Il suo complice invece è ancora in libertà ed è cercato dai carabinieri. Il 50enne è ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in concorso con un’altra persona ancora in fase di identificazione avvenuta lo scorso 4 agosto ai danni di un commerciante del posto. Le indagini dei Carabinieri sotto il coordinamento della Procura di Napoli hanno permesso di accertare che l’uomo, armato di pistola, avrebbe avvicinato la vittima per poi aggredirlo sottraendogli l’incasso per un ammontare di 45mila euro. Due i colpi d’arma da fuoco esplosi in aria mentre alla vittima fu diagnosticato un trauma cranico e diverse escoriazioni sul corpo.

I Carabinieri, grazie alle analisi delle immagini di video sorveglianza, hanno rintracciato il 50enne in zona “Case Nuove” dopo un servizio di pedinamento. Nel filmato infatti si vedono i due accerchiare il commerciante e poi picchiarlo. Una volta immobilizzato a terra, gli rubano l’incasso. L’arrestato è stato trasferito in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Controlli anche a Caivano

I carabinieri della stazione di Caivano hanno sorpreso un 50enne tra i palazzoni dei lotti A5 e A3 del rione verde pastello. Stava consegnando droga ad alcuni clienti, in cambio di denaro. Quando ha intuito di essere stato scoperto ha tentato la fuga disperata nei campi. La sua corsa è durata poco, sotto sequestro gli stupefacenti che aveva in tasca: 32 dosi di eroina per complessivi 28 grammi e 178 euro circa in contante ritenuto provento illecito. L’uomo è stato portato in carcere.

L’arresto del 50enne è maturato nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto dai militari della compagnia di Caivano nei rioni più difficili della città. 67 le persone identificate, 31 i veicoli passati al setaccio. In un appartamento di un 46enne del posto sequestrati 12531 euro in banconote di vario taglio, materiale per il confezionamento di droga, 32 cellulari, 7 banconote contraffatte e 65 gratta e vinci. L’uomo, denunciato, dovrà rispondere di ricettazione.