NAPOLI – Solo il 20% dei partecipanti ha superato la prima fase del concorso Asia. L’azienda napoletana ricerca 500 operatori ecologici da inserire nel proprio team e nei giorni scorsi ha indetto un concorso che ha visto quasi 20 mila persone rispondere presente.

Concorso Asia, solo il 20% dei partecipanti supera la prima prova

La prima prova si è svolta alla Mostra d’Oltremare e su 26.121 iscritti vi hanno partecipato in 19.216. L’Asia aveva pubblicato sul proprio sito un file costituito da 258 pagine (ben 5413 domande) che era consultabile fino all’11 settembre. Domande di cultura generale che spaziavano da Maradona a Pino Daniele. Inoltre aveva fatto riflettere un dato, tra i partecipanti vi erano 1.232 laureati.

Oggi l’Asia in un comunicato svela i primi dati del concorso dove solo il 20,28% dei partecipanti ha superato la prova:

“Il 30 settembre si è conclusa la selezione per il bando ASIA per l’assunzione di 500 operatori ecologici da destinare alle attività di spazzamento e raccolta differenziata a Napoli. Il primo concorso pubblico in ASIA dalla sua nascita, fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi per rafforzare il servizio di pulizia nelle strade cittadine. Hanno partecipato alla selezione 19.216 candidati su 26.121 iscritti. La percentuale di partecipazione rispetto al numero di iscritti é stata molto alta, pari al 73,5%. Sono risultati idonei 3.898 candidati, ovvero coloro che hanno superato la prova scritta con un punteggio di almeno 30 punti. Entro questa settimana la commissione di valutazione si riunirá presso la sede di ASIA per la convalida degli idonei e, successivamente, passerà all’attribuzione dei punteggi per i titoli aggiuntivi previsti dal bando. L’iter dovrebbe concludersi entro 60 giorni. Entro il 1° gennaio 2023 ASIA procederà quindi ad assumere i primi 200 operatori della graduatoria finale che hanno partecipato per l’apprendistato professionalizzante.”

Le domande del concorso

Tante le domande selezionate che spaziavano dalla geografia alla storia, passando per lo sport e l’attualità. Tre le possibili risposte da scegliere.