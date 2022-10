Napoli, scoperto anziano che possiede 914 auto: è un senza fissa dimora

A Napoli la Polizia Stradale ha scoperto un anziano che aveva intestate ben 914 auto. L’uomo ha 65 anni ed è un senza fissa dimora, il quale risulta amministratore unico di due società.

Napoli, un anziano senza fissa dimora con 914 auto

Il caso – riferisce Cronache della Campania – è venuto alla luce grazie a quanto accaduto lo scorso 6 luglio sul Grande Raccordo Anulare di Roma: un uomo con passamontagna che guidava una Golf si è dato alla fuga a gambe dopo avere notato una pattuglia della Polizia Stradale. Gli agenti all’interno della vettura non solo hanno rinvenuto attrezzi atti allo scasso, ma hanno anche scoperto che l’auto era ricercata poiché utilizzata per commettere reato nella città di Bologna. La vettura risultava intestata a una società di Novara il cui amministratore unico era un uomo di 65 anni senza fissa dimora.

Era amministratore unico di due società

La circostanza era estremamente sospetta. Nel prosieguo delle indagini, gli agenti della sezione di Napoli Fuorigrotta hanno rintracciato l’amministratore di tale società proprio nella città partenopea, riscontrando che risultava destinatario di tre segnalazioni di rintraccio per irreperibilità a Novara, suo comune di residenza. Nell’ambito di questi controlli è stato scoperto che l’anziano risultata amministratore unico anche di un’altra società, il cui scopo era quello di vendere automobili.

Sanzioni per quasi mezzo milione di euro

La carta d’identità dell’uomo è stata utilizzata numerose volte per l’intestazione fittizia di auto: il documento sarebbe stato esibito proprio dall’uomo, probabilmente in cambio di pochi spiccioli come offerta da parte di chi, invece, grazie a questo raggiro ha guadagnato grandi somme di denaro. Le auto erano infatti utilizzate per commettere reati su tutto il territorio italiano. Il 65enne è stato così denunciato e gli sono state notificate sanzioni per violazione al Codice della Strada per 496.302 euro. Le due società, invece, non hanno mai prodotto utili ed a loro carico sono in corso indagini.