Per una serata Scampia è stata la protagonista assoluta del rap italiano. Sabato sera si è infatti tenuto il concerto Red Bull64bars che ha visto nel quartiere di Napoli tantissimi cantanti salire sul palco. Non si è fatta attendere la risposta del pubblico, con migliaia di persone presenti (circa 8.500 per un evento che ha fatto registrare il sold out).

Grande successo per il Redbull64bars a Scampia: concerto rap sold out

In piazza Ciro Esposito si sono esibiti Ernia, Fabri Fibra, Geolier, Guè, Madame, Marracash e Dj TY1. Spettacolare anche la scenografia a 360 gradi con più palchi a disposizione degli artisti che hanno interagito con il pubblico. Un evento organizzato dalla red Bull in collaborazione con la Regine Campania e l’VIII Municipalità di Napoli. Ed è proprio il suo presidente, Nicola Nardella, che sui social scrive:

“A chi c’era, a chi non c’era (perchè ha trovato un lavoro lontano da casa), ma con lo spirito era in piazza, alle anime in cerca di Buon futuro, alle parole che nascono dal cemento, alla poesia metropolitana, allo sguardo dei giovani, al riscoprirsi comunità. Agli amici di Redbull che ho visto emozionati, all’ufficio tecnico municipale, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile alla Giunta ed a tutti i Consiglieri Municipali che hanno dato l’anima. All’Ass. Claudio Di Pietro che c’ ha visto lungo ed ha sognato un sogno che è divenuto realtà- A chi ci ha criticato…le critiche aiutano a migliorarsi.

Alla mia amata Scampia. Ieri il velo d’oblio per un attimo è stato riposto e ci sei apparsa in tutta la tua bellezza inaudita“.

La Red Bull sceglie Napoli

Anche la consigliera Flavia Sorrentino ha voluto commentare l’evento spiegando come è nato:

“Scampia inondata da un fiume di giovani provenienti da tutta Italia per l’evento musicale più grande che sia mai stato realizzato da Red Bull nel Mezzogiorno. Quando ho incontrato -esattamente un anno fa- i manager italiani dell’azienda, indecisi se scegliere Napoli o Catania, gli ho raccontato di questo quartiere. Complesso e pieno di bellezza e coraggio.

Così lo hanno scelto per il concerto #RedBull64Bars, a cui parteciperanno i più grandi artisti RAP del panorama musicale nazionale, destinando anche un’ importante somma economica per la riqualificazione del territorio.

Questa sera i riflettori, le luci, le telecamere saranno al servizio di immagini che faranno il giro del mondo. E questa volta non per mostrare ombre, fomentare pregiudizi o lunghi comuni. Per comunicare che c’è una città, la nostra, che attrae investimenti internazionali e un quartiere, Scampia, che merita di essere al centro dell’attenzione per ciò che di buono e sano ha da raccontare ed offrire. Sono emozionata e sono orgogliosa. Grazie alla Municipalità 8, al Presidente Nardella, agli assessori e ai consiglieri municipali per tutto l’impegno e il supporto; grazie a AADV Entertainment che ha curato l’evento, a Claudio Sebillo ed Alessandro Marinacci“.