Come sono fatti i 20 nuovi treni della Linea 1: meno rumorosi e passeranno ogni 3 minuti

Ora ci siamo davvero: stanno per entrare in circolazione i primi dieci nuovi treni della Linea 1 di Napoli, in attesa di altri dieci che sono in costruzione. Un servizio del TG1 ha svelato come sono fatti: dall’azzurro dei sedili, il colore della città, all’omaggio alla metro dell’arte e al Vesuvio.

Come sono fatti i nuovi Treni della Linea 1: dal confort ai sedili azzurri

Paolo Carbone, presidente della Metropolitana di Napoli, ha affermato: “È uno dei dieci che sono qui a Napoli, ma ce ne sono altri dieci in costruzione. C’è un ordinativo di 20, quindi sarà una grandissima svolta; siamo veramente molto vicini alla immissione in servizio. Miglioramento anche di tutte le caratteristiche di sicurezza e del confort, ed anche molto meno rumoroso”.

Frequenza delle corse di 3 minuti

Dal mese di agosto il primo di questi nuovi treni è stato messo in pre-esercizio per testarne il rodaggio. Man mano si procederà anche con i nuovi mezzi fino alla loro entrata definitiva in servizio. Potranno ospitare sino a 1250 persone e dispongono di tecnologie più avanzate rispetto a quelli di 30 anni fa, in particolar modo per la sicurezza degli utenti a bordo. Quando tutti e venti i nuovi treni potranno circolare sulla linea la frequenza delle corse sarà di tre minuti, secondo l’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale.

A breve apre anche la Linea 6

Le novità riguardano anche l’apertura e la riapertura delle stazioni. Tra un anno i treni passeranno nelle nuove stazioni di Tribunali e Centro Direzionale, mentre per quanto riguarda la stazione di Università: “È stata oggetto – sostiene Paolo Carbone – di due, tre mesi di lavori intensi per rifare tutte le pavimentazioni. A brevissimo dovrebbe essere riaperta al pubblico”. Circa invece la Linea 6: “Pensiamo che a breve, qualche mese – continua carbone – dovrebbe concludersi quasi l’iter”.