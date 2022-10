Strisce pedonali a Napoli: si rifanno fuori alle scuole. Tempi lumaca di 4 mesi

Strisce pedonali a Napoli. Si rifanno in prossimità degli edifici scolastici. Interventi cominciati lo scorso settembre. Previsti tempi lunghi per il completamento.

Strisce pedonali. La nota del Comune di Napoli

Fino alla notte scorsa sono proseguiti gli interventi di sistemazione degli attraversamenti pedonali, le squadre di operai sono al lavoro nella Municipalità 10, ultima dei territori in cui l’attività non era ancora iniziata. La priorità è il rifacimento delle strisce orizzontali in prossimità delle scuole nell’ambito del progetto “Scuole sicure” in cui ciascuna Municipalità ha segnalato lo stato degli attraversamenti in prossimità degli edifici scolastici.

La galleria di immagini associata a ciascuna Municipalità offre una panoramica sintetica del lavoro in corso. Le attività sono ordinate dal Servizio Viabilità del Comune, realizzate per convenzione da ANM attraverso 5 squadre di operai. Nel corso dei lavori, iniziati lo scorso 3 settembre, sono state realizzate anche le bande sonore in via Caracciolo. Sullo stesso tema la Giunta ha deliberato, acquisite le autorizzazioni necessarie, la realizzazione di 2 punti di attraversamento rialzato in via Miano.

È in corso la raccolta di segnalazioni, mentre è già organizzato il prosieguo a tappeto nei territori della sistemazione sia della segnaletica orizzontale che verticale, delle linee di margine e di mezzeria, le delimitazioni dei posti auto riservati ai disabili. Gli interventi proseguiranno fino a fine anno.