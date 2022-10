Napoli, neonati usati per chiedere l’elemosina e minori per vendere merce abusiva

Napoli, elemosina con il figlio in braccio. Gli agenti dell’Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori hanno intercettato nel giro di pochi giorni 3 minori di cui due bambini piccoli, utilizzati dai genitori in strada per l’accattonaggio o la vendita abusiva.

Elemosina con il figlio in braccio

Una minore di 17 anni è stata sorpresa nei pressi della Chiesa di Santa Chiara mentre mendicava con il figlio di 19 mesi; la ragazza è risultata

essere coniugata con un 19enne, padre del bimbo. Gli agenti hanno rintracciato il padre della ragazza ed il marito ed entrambi sono stati

diffidati dal permettere ai due minori l’attività di accattonaggio.

Entrambi i soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art.600 octies del Codice Penale. Analogo intervento è stato eseguito in Via Arenaccia dove gli agenti hanno sorpreso una donna seduta a terra con il figlio di 10 mesi. Anche in questo caso la donna è stata deferita alla Magistratura per il medesimo reato. Sono stati immediatamente allertati i servizi sociali del territorio per gli opportuni interventi a tutela di entrambi i nuclei madre/ bambino.

Minore usato per vendere merce abusiva

E’ stato poi intercettato dagli agenti un ragazzino di 15 anni che veniva impiegato dal padre per vendere giocattoli lungo Via Toledo. Il

ragazzo, avvicinato con le dovute cautele, ha dichiarato di essere in Italia da pochi mesi, di non frequentare la scuola e che il padre, venditore ambulante, gli affidava merce da vendere. Il padre, giunto sul posto, ha confermato quanto dichiarato dal ragazzo, è stato diffidato dal proseguire nella condotta pregiudizievole per il minore ed è stato sanzionato per aver esercitato attività di vendita ambulante in zona

interdetta da apposita ordinanza comunale.

L’episodio è stato portato a conoscenza delle Procure Ordinaria e per i Minorenni nonché dei Servizi Sociali del territorio per i provvedimenti del caso sui componenti del nucleo familiare.