Concerto di Capodanno a Napoli, 3 giorni di ospiti ed eventi: da Belen e Stefano a Rkomi

Concerto Capodanno a Napoli. Saranno tre giorni di festa con ospiti eccezionali, condotti da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Poi ci sarà il cantante Rkomi, il 30 dicembre, e il comico Peppe Iodice la notte di San Silvestro, il 31 dicembre. Ma saranno tanti gli artisti che si esibiranno sul palco del Plebiscito: da Andrea Sannino e Franco Ricciardi, a Lina Sastri, Peppino Di Capri, Francesco Paolantoni.

Dal 29 al 31 dicembre prossimi ci saranno concerti, spettacoli dal vivo, organizzati dal Comune di Napoli, con l’assessorato alla Cultura, affidato a Sergio Locoratolo, e il delegato del sindaco per la musica e l’audiovisivo Ferdinando Tozzi.

Il 30 dicembre si esibirà in concerto Rkomi, il rapper milanese, reduce dai successi di Sanremo e X Factor, che sarà preceduto dalle cantanti napoletane Nziria, Lil Jolie e La Nina. I tre giorni di eventi si apriranno, invece, il 29 dicembre nella Galleria Umberto I, con il concerto di Alex Daniele, in omaggio al papà Pino Daniele.

Inoltre nei pomeriggi del 30 e 31 ci sarà l’esibizione di artisti di strada, con concerti di talenti emergenti partenopei. Spettacoli di attori e tantissime altre performance artistiche nell’ambito del progetto Napoli Città della musica, che vede coinvolto l’Ufficio Musica del comune e nello specifico il delegato del sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo, l’avvocato Ferdinando Tozzi, per un evento che prevede la presenza in città di oltre un milione di persone, tra cittadini e turisti.

“Con questi accordi – si legge in una nota del Comune – si intende promuovere la cultura della musica dal vivo, valorizzare il patrimonio musicale nonché le sue professionalità – in particolar modo napoletane – e realizzare interventi per la tutela e lo sviluppo del comparto locale della musica dal vivo, fare audience development e rafforzare il sistema dei live sul territorio“.