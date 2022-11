Evento benefico a Napoli con Maria Grazia Cucinotta e Peppe Iodice: soldi ai bimbi malati

Sabato 19 novembre, al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, si terrà la XIV edizione dell’evento benefico Un Mondo di Solidarietà per raccogliere fondi destinati all’acquisto di una sonda ecografica wireless per un’ambulanza del trasporto neonatale dell’ospedale Santobono.

Napoli, Un Mondo di Solidarietà: raccolta fondi per il Santobono

Tanti artisti e personaggi noti dello spettacolo parteciperanno alla 14esima edizione dell’evento benefico, dalla madrina Maria Grazia Cucinotta ai presentatori Peppe Iodice e Maria Mazza. Nel corso della serata saranno raccolti i fondi destinati all’acquisto di una sonda ecografica wireless per i piccoli pazienti del polo pediatrico partenopeo.

Questa mattina si è svolta la conferenza di presentazione della manifestazione. Presente il sindaco Gaetano Manfredi che ha dichiarato: “E’ una manifestazione importante che si è consolidata negli anni e rappresenta un punto di riferimento per il mondo della solidarietà napoletana. E’ una raccolta sempre più ricca e che consente di investire sulla sanità. Una grande prova di solidarietà ma anche un impegno della società per essere vicini ai bisogni dei cittadini e soprattutto dei più fragili”.

Sulla stessa scia l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Trapanese, che ha continuato: “Per me è un piacere ed un onore sostenere questa manifestazione che da anni ha realizzato progetti unici a Napoli. Quest’anno sarà dedicata ai bambini del Santobono. Le energie e le professionalità messe in campo sono di altissimo livello. Sono sicuro che come sempre la città di Napoli risponderà in maniera eccellente. E’ sempre stato fatto il sold out, addirittura una settimana prima dello spettacolo. Ci aspettiamo anche quest’anno di avere tante persone e di sostenere i bambini”.

“Ancora un’organizzazione titanica con tantissimi artisti per supportare forse i più fragili del mondo: i bambini malati. E’ un onore essere qui in rappresentanza loro e del nostro ospedale. Grazie a Diego Di Flora e Maria Grazia Cucinotta per aver scelto ancora una volta il nostro territorio e il nostro ospedale” – ha commentato Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione Santobono – Pausilipon.

In collegamento video anche Maria Grazia Cucinotta: “Mi dispiace moltissimo non essere lì con voi ma sono in Puglia per girare un film. Ci sarò sicuramente il 19 novembre e intanto volevo ringraziare il sindaco, l’assessore Trapanese, tutti i giornalisti e coloro che stanno contribuendo a mandare avanti questo premio solidarietà. Noi lo facciamo veramente con il cuore. Sono anni che partecipiamo a questo evento meraviglioso, fatto di emozioni e con il cuore, grazie a tutti voi, andremo ad aiutare chi è meno fortunato”.