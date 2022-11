Black Friday a Napoli, pizza fritta a 1 euro per tutta la giornata: dove

Black Friday, pizza fritta a 1 euro. Il 2022 si colorerà di nero il 25 novembre, il venerdì più atteso dell’anno, il famoso Black Friday.

Un giorno interamente dedicato agli sconti e quindi allo shopping.

Un giorno di occasioni imperdibili, come imperdibile è l’ormai noto Black Friday dell’Antica Rosticceria Vestuto che dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno, decide di riproporre la pizza fritta napoletana a solo 1 euro.

La Rosticceria, situata in uno dei quartieri più popolari al centro di Napoli (Piazza Gian Battista Vico, detta anche “Corallo”), è nota ai napoletani per la genuinità dei suoi prodotti e suscitò la curiosità di molti quando qualche anno fa propose, per la prima volta, tale speciale evento culinario.

“È sempre lei…la pizza fritta, la protagonista dell’evento. – dice Concetta Vestuto – Ormai da anni il nostro Black Friday è conosciuto e ricordato così: “pizza fritta ad 1€”. Nato da un video ironico pubblicato qualche anno fa sui nostri profili social, questo evento si

riconferma ogni anno un successo per la nostra attività. Abbiamo avuto ragione e soddisfazioni e una proposta vincente non si cambia. Vi aspettiamo come ogni anno in tanti e anche di più”.

Quest’anno l’evento, che segue il giorno del Ringraziamento americano, avrà luogo venerdì 25 novembre. Diversi negozi e store online, nel corso degli anni hanno messo però gli sconti per più giorni: dal weekend, arrivando fino al celebre Cyber Monday. Il “lunedì cibernetico” è un altro evento di origine americana che prevede in questo caso sconti esclusivamente online.

Info

Quando: 25 novembre 2022

Dove: Antica Rosticceria Vestuto

Ora: dalle 10 alle 21

Evento Facebook