Black Friday e Cyber Monday 2022. Quest’anno l’evento, che segue il giorno del Ringraziamento americano, avrà luogo venerdì 25 novembre.

Black Friday e Cyber Monday 2022

Diversi negozi anche a Napoli e store online, nel corso degli anni hanno messo però gli sconti per più giorni: dal weekend, arrivando fino al celebre Cyber Monday. Il “lunedì cibernetico” è un altro evento di origine americana che prevede in questo caso sconti esclusivamente online.

Durante il Black Friday le promozioni garantiscono il massimo risparmio, ma essendo così elevati gli sconti, può accadere che questi ultimi riguardino stock limitati di articoli. Tra gli e-commerce che hanno deciso di dare il via agli sconti del Black Friday in anticipo troviamo i colossi dell’elettronica online. Il Temptation Black Friday di Unieuro ha aperto i battenti il 28 ottobre, seguito dal Vero Black Friday di Mediaworld il 1° novembre e dall’Anteprima Black Friday di Euronics il 7 novembre.

Se non avete tempo per aspettare l’arrivo del Black Friday, potete controllare se è disponibile nella nostra pagina qualche coupon Unieuro per ottenere uno sconto aggiuntivo sul vostro carrello. Per quanto riguarda invece i codici sconto Mediaworld, attualmente possiamo trovare disponibile un codice sconto del 10% valido su Surface Pro 7, Surface Laptop 3, Surface Book 3, Surface Go 2 e Surface Pro X.

Sconti Amazon

La Settimana del Black Friday di Amazon, invece, darà il via alle promozioni il 18 novembre e continuerà ininterrotta fino al 28 novembre, con sconti imperdibili. Migliaia di offerte a tempo, a volte lampo, su altrettanti prodotti. A differenza di quanto accade con Amazon Prime Day, per risparmiare durante la Black Friday non è obbligatorio essere iscritti ad Amazon Prime: gli sconti sono per tutti.

Inoltre durante il Black Friday, ci saranno anche ottimi sconti in Amazon Outlet e Amazon Warehouse.