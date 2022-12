Francesca, l’archeologa che ha vinto il concorso da spazzina: “Orgogliosa di pulire Napoli”

Laureata vince concorso Asìa. Si chiama Francesca Pino ed è un’archeologa diventata spazzina per Napoli. La ragazza 29enne è tra i duecento vincitori del concorso del Comune per operatori ecologici in Asìa.

Tra i 26 mila partecipanti al concorso del Comune di Napoli, mille erano laureati. Ieri in duecento, su 500 vincitori, hanno firmato il nuovo contratto. Tra questi dodici hanno un titolo di studio di laurea triennale o magistrale. Francesca Pino è un’archeologa ma ha voluto fortemente partecipare al concorso.

“Sono orgogliosa di entrare in Asìa. Un’azienda che guarda al futuro con progetti ecologici importanti, in cui c’è la possibilità di crescere“, ha detto a ilcorrieredelmezzogiorno.it. “Come si fa a non capire quanto sia importante mettersi al servizio della propria città? Che pulirla ha un valore enorme? Non mi sono accontentata. Chi si accontenta raccoglie briciole“, ha continuato.

“Già domani (oggi, ndr) comincio il corso di formazione. Per ora sicuramente sarò assegnata allo spazzamento“, dice. “Mia madre e anche mia sorella solo quando hanno visto il sindaco Manfredi si sono rese conto che era vero. Sono strafelici, come me“, ha concluso Francesca.

200 vincitori, tra questi 12 laureati

Assunti ufficialmente i primi 200 vincitori del concorso indetto dalla ditta che gestisce il servizio di Igiene Urbana nella città di Napoli. Tra questi anche 12 laureati.

Formalizzata con una cerimonia in Sala dei Baroni al Maschio Angioino l’assunzione i primi vincitori del recente concorso ASIA. Siglato, dunque, il contratto per i primi 200 vincitori (entro aprile entreranno in organico gli altri 300) del concorso, il primo nella storia recente della municipalizzata napoletana che darà lavoro in totale a 500 unità di diverse età, genere ed esperienze lavorative, ma soprattutto, contribuirà a potenziare l’offerta dei servizi di igiene urbana.

Presenti il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’Assessore all’ambiente Paolo Mancuso e l’Amministratore Unico di Asia Domenico Ruggiero. A margine della cerimonia Asia ha assegnato un riconoscimento ad un proprio dipendente che negli ultimi anni si è distinto per dedizione e impegno.

“Oggi è una giornata importante in questo percorso di rilancio e di trasformazione di Asia e soprattutto di miglioramento dell’igiene urbana in città. Per farlo siamo partiti dalle risorse umane con un grande concorso assolutamente trasparente”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. ”Abbiamo dimostrato che a Napoli si possono fare cose importanti in tempi rapidi, che si può dare lavoro alle persone e senza alcuna interferenza. Con la riorganizzazione dei servizi e il potenziamento del personale riusciremo, insieme ai cittadini, ad avere una Napoli più pulita, organizzata e ordinata. Ho detto ai neo assunti di avere l’orgoglio di essere dipendenti pubblici e del Comune: dobbiamo partire dalla valorizzazione del capitale umano, abbiamo tanti concorsi in atto, è l’unica strada possibile per migliorare i servizi e la qualità dell’amministrazione partendo dai giovani che finalmente possono dare un contributo alla città con un impiego stabile e conquistato con le loro forze e avviare un’attività personale professionale e familiare”.