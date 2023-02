Napoli, McDonald’s aiuta le famiglie povere: 1.500 pasti caldi a settimana

I ristoranti della catena McDonald’s della provincia di Napoli doneranno 1.500 pasti caldi a settimana a strutture caritative del territorio, convenzionate con Banco Alimentare della Campania, che aiuteranno così persone e famiglie in difficoltà.

Napoli e provincia: McDonald’s dona 1.500 pasti a settimana

I ristoranti McDonald’s di Napoli all’interno del Centro Commerciale La Birreria in Piazza Madonna dell’Arco, in Via Medina angolo Piazza Municipio, in Via Masullo nel Centro Commerciale Quarto Nuovo, di Casavatore in Via Roberto Bracco, di Giugliano in Campania a Melito di Napoli in Via Appia, di Nola nel Centro Commerciale Vulcano Buono in Via Boscofangone, di Pompei in Via Roma e in Via Campo D’Aviazione snc, di Sant’Anastasia in Via Pomigliano e di Torre Annunziata in Via Comunale Traversa Andolfi snc sono coinvolti da vicino nel progetto.

I team di lavoro dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti al Gruppo Fratres Napoli Centro, all’Associazione Città Senza Periferie di Napoli, all’Istituto Vocazionario Deus Charitas, alla Parrocchia Sacro Cuore Località Pontecitra, all’Associazione Il Rifugio, all’Associazione S.C.I.A. in the World, al Sovrano Militare Ordine di Malta e alla Fondazione UALSI di Sant’Anastasia.

Le donazioni in provincia di Napoli, dove McDonald’s conta 23 ristoranti, fanno parte di Sempre aperti a donare, l’attività proposta anche quest’anno da McDonald’s con Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, in collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altri enti caritativi presenti sul territorio. L’iniziativa è stata lanciata per la prima volta nel 2020, con l’obiettivo di dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza, come quello affrontato durante il lockdown a causa della pandemia.

Quest’anno l’azienda e la sua fondazione rinnovano la proposta, alla luce del complesso scenario che vede aumentare di giorno in giorno il numero delle persone in difficoltà, rilanciando l’obiettivo: donare 200mila pasti in 200 città italiane. Un gesto concreto che coinvolge in prima persona i team dei ristoranti e che ribadisce l’impegno continuativo di McDonald’s e di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald a supporto delle persone e dei territori in cui opera.