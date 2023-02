Napoli, al Vasto si gira il film “Caracas”: le foto dal set

Vasto Caracas. Il quartiere di Napoli ospita in questi giorni le riprese del film “Caracas” che vede alla regia Marco D’Amore.

Vasto Caracas: le foto dal set

Ad annunciarlo e a pubblicare le foto del set è la pagina facebook “Comitato Orgoglio Vasto”. “Buongiorno comitato, circa un paio di mesi fa siamo stati contattati tramite la Dedalus cooperativa sociale (che ringraziamo) dal noto attore e regista Marco D’Amore .

Marco ci chiese se volevamo accompagnarlo per le vie del Vasto, visto che stava lavorando a un nuovo progetto cinematografico ambientato nell’area della Stazione Garibaldi.

Nella nostra camminata abbiamo raccontato a Marco le criticità del nostro quartiere ma soprattutto le tante potenzialità inespresse che da tempo come Comitato stiamo cercando di far emergere, raccontandogli anche un po’ delle nostre “battaglie” civiche.

Alla fine della passeggiata, culminata con un bel caffè nel nostro quartiere, Marco ha apprezzato molto e ci faceva i complimenti

per il nostro impegno civico, chiedendoci se eravamo disponibili a dargli una mano per le riprese e noi, felicissimi della proposta e soprattutto dalla notizia che si sarebbe girato nel nostro quartiere, abbiamo accettato e da domani inizieranno le riprese di Caracas !🎉

Nel casting oltre al regista del film e attore Marco D’amore farà parte anche il grandissimo maestro Tony Servillo!“.

“Caracas”, con protagonista Toni Servillo, è il terzo film che vede come regista Marco D’Amore dopo L’Immortale, dedicato a Ciro di Gomorra, e Napoli Magica. Per queste riprese sono state scelte diverse location: Via del Lavinaio, appunto, via Santi Quaranta, vico San Matteo al Lavinaio, vico Grazie a Soprammuro, via Soprammuro, nella zona tra via del Carmine e via Savarese.