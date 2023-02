Napoli, accoltella la madre, il compagno e un poliziotto: agente lo spara e muore

Accoltella madre compagno e poliziotto. E’ successo a Napoli, la scorsa notte. Dopo avere ferito la madre in casa, raggiunge il compagno della donna che si era recato in commissariato per denunciare l’accaduto e tenta di accoltellarlo alla gola.

Un agente cerca di togliergli l’arma ma viene ferito da un colpo alla gamba e mentre sta per sferrargli un’altra coltellata un altro poliziotto spara e lo ferisce gravemente alle gambe. Il ragazzo muore poco dopo all’ospedale Vecchio Pellegrini. Lì sono stati medicati e dimessi il patrigno della vittima e l’agente, la madre è ricoverata al Cardarelli, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo deceduto è un 29enne con precedenti di polizia. Il tutto sarebbe iniziato per una lite in famiglia tra madre e figlio, degenerata in tragedia nel Commissariato di Polizia di via Vicaria.

Investe la madre con l’auto

E’ successo a Pianura un mese fa dove una donna è stata investita dal figlio tossicodipendente. Sono le 22 quando in Via Giovanni Brancaccio un uomo 34enne tossicodipendente ha iniziato a minacciare sua madre per estorcerle del denaro per acquistare della droga. Come se non bastasse dopo il litigio il figlio decide di mettersi alla guida dell’auto della madre per allontanarsi da casa. La povera donna ha tentato di fermarlo ma lui ha spinto il piede sull’acceleratore e l’ha investita.

Decisivo l’intervento dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli allertati dal 112 che intercetta il 34enne a 200 metri dall’investimento, in via Vicinale dei Monti. L’uomo viene fermato ed arrestato, è nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Per la vittima fortunatamente una contusione alla gamba sinistra guaribile in 5 giorni.