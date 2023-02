Maria Edda Cavuoto, si laurea a Napoli in Giurisprudenza ad 84 anni

Maria Edda Cavuoto, laureata ad 84 anni. Nata nel 1938 è dottoressa in Giurisprudenza ad ottantaquattro anni. Conseguirà la laurea all’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Maria Edda Cavuoto, laureata ad 84 anni

La tesi è in Diritto Ecclesiastico, dal titolo “La libertà di coscienza”. La seduta di laurea è prevista per il 21 febbraio alle 16:00 presso l’Aula A1 della sede di Via Marina. La Commissione sarà presieduta dalla docente relatrice Maria d’Arienzo, Ordinaria di Diritto ecclesiastico, Diritti confessionali e Diritto canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo federiciano.

Nel lavoro di tesi eseguito «con entusiasmo, vivacità e impegno», sottolinea la relatrice, l’84enne ha esaminato il concetto di «coscienza» nell’evoluzione del pensiero filosofico e nell’approccio delle neuroscienze, con specifico riguardo alla libertà di coscienza in materia religiosa.

Maria Edda Cavuoto ha raggiunto il traguardo dopo la prima laurea in Lettere conseguita da giovane.

A 99 anni si laurea in Filosofia con 110 e lode

Giuseppe Paternò a 99 anni, quasi 100, si è laureato l’anno scorso in Filosofia all’Università di Palermo con la votazione di 110 e lode con la tesi dal titolo Locke/ Kierkegaard/ Haaideger e loro visioni sul cristianesimo.

Orgoglioso ha dato la notizia suo nipote, che porta il suo stesso nome, e che su Facebook ha scritto: “Vi ricordate quando mio nonno di 97 anni ha conseguito all’università di Palermo la laurea dopo 3 anni di studi? Ecco, oggi ha conseguito a 99 anni – ripeto 99 anni – la laurea magistrale in Filosofia con votazione 110 e lode sulla tesi: “Locke/ Kierkegaard/ Haaideger e leoro visioni sul cristianesimo”. Ed ora tutti in Erasmus con mio nonno! Vi farò sapere quando la festa di laurea”.