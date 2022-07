A 99 anni si laurea in Filosofia con 110 e lode: da ragazzo il padre lo mandò a lavorare

Gli esami non finiscono mai, i sogni non hanno età, nella vita non è mai troppo tardi. Si potrebbe spendere un’infinità di luoghi comuni per riassumere la storia di Giuseppe Paternò, ma forse mai come stavolta sarebbero azzeccati: a 99 anni, quasi 100, si è laureato in Filosofia all’Università di Palermo con la votazione di 110 e lode con la tesi dal titolo Locke/ Kierkegaard/ Haaideger e loro visioni sul cristianesimo.

L’orgoglio di suo nipote e i complimenti dell’Università di Palermo

Orgoglioso ha dato la notizia suo nipote, che porta il suo stesso nome, e che su Facebook ha scritto: “Vi ricordate quando mio nonno di 97 anni ha conseguito all’università di Palermo la laurea dopo 3 anni di studi? Ecco, oggi ha conseguito a 99 anni – ripeto 99 anni – la laurea magistrale in Filosofia con votazione 110 e lode sulla tesi: “Locke/ Kierkegaard/ Haaideger e leoro visioni sul cristianesimo”. Ed ora tutti in Erasmus con mio nonno! Vi farò sapere quando la festa di laurea”.

A fare i complimenti al dottor Paternò anche l’Università di Palermo che sui social ha pubblicato il post: “Congratulazioni a Giuseppe Paternò, classe 1923, neolaureato magistrale in Scienze Filosofiche e Storiche”.

Il percorso di studi di Giuseppe Paternò

Giuseppe Paternò, da ragazzo, conseguiva ottimi risultati a scuola ma nonostante ciò suo padre decise che doveva lavorare e, per questo, non frequentò le superiori. A 30 anni tuttavia riuscì a conseguire il diploma da geometra frequentando la scuola serale. Successivamente è nato l’amore per la filosofia grazie all’incontro con un filosofo di Torino. Nel 1984 è andato in pensione e dunque si è dedicato assiduamente alla lettura di testi filosofi, passione sfociata nell’iscrizione all’Università: a 97 anni si è laureato alla triennale, a 99 la magistrale con il massimo dei voti.