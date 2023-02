Mamma e figli al Santobono con una grave intossicazione: hanno respirato i fumi della brace

Una madre e i suoi due bambini sono stati salvati grazie all’intervento mirato e tempestivo dei medici del Santobono di Napoli. Sono giunti presso l’ospedale pediatrico napoletano con grave intossicazione da monossido di carbonio, ma adesso fuori pericolo.

Respirano i fumi della brace: mamma e figli con una grave intossicazione

Due bambini, uno di appena due mesi e uno di sei anni, e la loro madre, sono stati assistiti presso il Centro di Medicina Iperbarica dell’Ospedale Santobono, diretto dal dottor Rosario Marco Infascelli, per una grave intossicazione da monossido di carbonio e da fumi per l’utilizzo di una brace in un luogo non areato.

I tre sono giunti nella notte tra giovedì e venerdì provenienti dal Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese in codice rosso e sono stati immediatamente sottoposti a un trattamento con ossigeno iperbarico al termine del quale sono scesi i livelli della carbossiemoglobina nel sangue, con un netto miglioramento delle funzioni vitali di tutti gli organi, specie di quello cerebrale.

Al momento i tre pazienti sono in discrete condizioni, tuttavia, come da protocollo, saranno sottoposti a ulteriori cicli di trattamento in camera iperbarica per evitare la cosiddetta sindrome post-intervallare che si può verificare anche a un mese dall’intossicazione e che provoca gravi danni al tessuto cerebrale.