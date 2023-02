Perdite idriche e allacci abusivi: ABC installa i contatori dell’acqua intelligenti

A Napoli i contatori dell’acqua intelligenti. A partire dai prossimi giorni partirà l’installazione dei nuovi contatori in un ambito di ammodernamento tecnologico dell’acquedotto di Napoli, orientato soprattutto a ridurre le perdite idriche. Tra le perdite idriche, oltre a quelle derivanti da buche nelle tubazioni, rientrano anche quelle di natura ignota e dunque dovute agli allacci abusivi: si tratta infatti di acqua che per i gestori del servizio idrico viene erogata, ma che non si sa dove vada a finire.

Napoli, Abc installa i nuovi contatoti intelligenti dell’acqua

Abc Napoli ha annunciato l’avvio dell’installazione dei primi 30.000 dispositivi che sostituiranno gli esistenti nelle abitazioni degli utenti o nei condomini. Frutto delle tecnologie più avanzate, i nuovi contatori miglioreranno il servizio all’utenza e consentiranno una ancor più efficiente gestione del servizio idrico cittadino. Gli interventi, che saranno eseguiti da ditte autorizzate in supporto ai tecnici di ABC, partiranno il giorno 20 febbraio 2023 dal centro Città. Sul sito e sui canali social di ABC sarà pubblicato periodicamente il calendario degli interventi.

Uno degli obiettivi principali del Pnrr

La riduzione della perdita di acqua potabile è uno degli obiettivi principali del Pnrr. Il Ministero delle Infrastrutture ha assegnato, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), 607 milioni di euro a 21 progetti volti a ridurre le perdite di acqua potabile nella rete degli acquedotti.

I progetti finanziati consentiranno di attrezzare entro il 31 dicembre 2024 circa 27.500 chilometri di condotte ad uso potabile con strumentazioni e sistemi di controllo innovativi per la localizzazione e la riduzione delle perdite, favorendo una gestione ottimale della risorsa idrica, riducendo gli sprechi e limitando le inefficienze, migliorando allo stesso tempo la qualità del servizio erogato ai cittadini. Entro il 31 marzo 2026 si prevede di estendere tali interventi ad ulteriori 41.700 chilometri di condotte.

Il potenziamento e il miglioramento della sicurezza nelle infrastrutture idriche, anche alla luce della crisi climatica, sono una priorità per l’Italia. La riduzione delle perdite di acqua potabile è indispensabile per assicurare un servizio essenziale per i cittadini, così come il miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento idrico.