Murale Ugo Russo, il condominio alza le mani: lo cancellerà entro 15 giorni

Murale Ugo Russo. Il condominio ha promesso che entro 15-20 giorni cancellerà il murale dedicato al baby rapinatore. A riportare la notizia è Ansa.it.

Murale Ugo Russo: il condominio lo rimuove

Sarà il comitato “Verità e Giustizia”, che lo aveva commissionato, a rimuoverlo. “Il murale – ha spiegato il padre – è nato per chiedere verità e giustizia, ed ha svolto finora la sua funzione di denuncia. Dopo due anni e mezzo di pressioni da parte di chi non lo voleva, meglio rimuoverlo per ritrovare serenità e concentrare i nostri sforzi sul processo in corso. È stata una decisione pesante, ma non vogliamo più subire attacchi. Siamo fiduciosi nella giustizia”. Il 15enne fu ucciso da un carabiniere la notte tra il 29 febbraio e il primo marzo del 2020, mentre, armato di una pistola-replica, tentava di rapinare, con un complice, l’orologio Rolex del militare.

“Apprezziamo molto – spiega l’assessore De Iesu al Mattino – la scelta della famiglia di procedere autonomamente alla cancellazione del murale. Da parte nostra non c’è alcun intento malevolo, ma solo la necessità di far rispettare la legge dopo che anche il Consiglio di Stato si è pronunciato dando ragione al Comune”.

La gigantografia in questi anni ha creato numerosi dibattiti ed è stato criticato da molti perché ritenuto un omaggio alla delinquenza e realizzato abusivamente. Alla fine la sentenza del Consiglio di Stato ha confermato la rimozione del murale respingendo lo scorso 8 febbraio, così come aveva già fatto il Tar, il ricorso contro la decisione del Comune presentato dal comitato “Verità e giustizia per Ugo Russo”. Il comitato ha annunciato un presidio all’esterno del tribunale per il 9 marzo, data della prossima udienza.