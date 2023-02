Partenoplay, il festival del gioco a Napoli: come partecipare gratuitamente

Partenoplay. Da venerdì 10 marzo – dalle 10 alle 15 – ci sarà la prima giornata di Partenoplay al Centro Congressi di Città della Scienza per genitori, educatori e insegnanti. Sabato 11 e domenica 12 marzo – dalle 10 alle 17 – in programma giochi, laboratori ed eventi. L’ingresso è gratuito con prenotazione sul sito.

Partenoplay, il festival del gioco a Napoli

Partenoplay è un evento del progetto Una città per Giocare del Comune di Napoli, Assessorato alle Politiche Sociali – Servizio politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza giunto alla sua Quinta edizione.

E’ realizzato dalla cooperativa sociale Progetto Uomo, in collaborazione con la Ludoteca Cittadina di Napoli e la Fondazione Idis – Città della Scienza, si svolge a Napoli presso il Centro Congressi di Città della Scienza, Via Coroglio 57.

Partenoplay è un momento di incontro e confronto sul gioco e sul giocare dedicato a giocatori dai 5 ai 99 anni: bambini, famiglie, esperti e appassionati. Un festival in cui sperimentare gli effetti che il giocare ha sulle persone e le relazioni umane e sociali, ma anche educative e formative.

Un programma ricco di attività di gioco, atelier, spettacoli e formazione aperto a tutti tramite il form di prenotazione a cui si accede da www.unacittapergiocare.it e www.partenoplay.it Le attività sono tutte gratuite e al coperto, nel Centro Congressi di Città della Scienza.

Qui alcune delle attività:

Giochi da tavolo

Giochi di ruolo

Grandi giochi di legno

Dama

Costruzioni e mattoncini

Bridge

Escape Room scientifica

Rompicapo

Giochi di simulazione storica

Laboratori creativi

Area autori di giochi e prototipi di nuovi giochi

Info utili

Nei giorni di sabato 11 e domenica 12 Marzo dalle 10.00 alle 17.00 le attività sono aperte a tutti gratuitamente, solo su prenotazione alla pagina www.partenoplay.it fino ad esaurimento posti. Sul sito sono in via di pubblicazione tutte le informazioni. L’email: info@unacittapergiocare.it è dedicata alle informazioni. In caso di ulteriori richieste è disponibile il numero di telefono/whatsapp 3205776789

Gli eventi e le attività sono gratuite, è possibile prenotare esclusivamente tramite il form qui sotto che sarà disponibile dal 27 Febbraio 2023 fino al termine delle disponibilità.