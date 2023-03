Gabriella Fabbrocini è morta a 58 anni, addio alla docente di dermatologia e direttore della scuola di specializzazione della Federico II di Napoli. Secondo quanto riporta ilmattino.it, la dottoressa era da sempre impegnata nell’assistenza dei più fragili, creò infatti un ambulatorio per la cura dermocosmetologica delle reazioni cutanee da chemioterapici.

Gabriella Fabbrocini, muore a 58 anni

Addio a Gabriella Fabbrocini, stroncata da un brutto male. La notizia della sua morte lascia increduli amici e pazienti. “Una persona piena di vita, che non si è mai arresa davanti a nulla. Ha affrontato quest’ultima battaglia a testa alta, restando sempre al fianco dei suoi pazienti e senza mai far mancare il suo sorriso. Alla famiglia e a tutti i suoi cari vanno le mie più sincere condoglianze in questo momento di grande dolore“. È questo il commosso ricordo che Bruno Zuccarelli dedica alla scomparsa della collega ed amica Gabriella Fabbrocini. Parole che esprimono un sentimento di cordoglio anche a nome del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurgi ed Odontoiatri di Napoli e provincia. «Gabriella – ricorda il presidente Zuccarelli – è stata un esempio per tutti noi e per le generazioni di studenti che hanno avuto la fortuna di ricevere i suoi insegnamenti. Lascia un vuoto incolmabile».

Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Dermatologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli e direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia all’Università Federico II di Napoli, Gabriella Fabbrocini è, e resterà, una figura di riferimento per la Dermatologia italiana ed internazionale.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi sono i messaggi di cordoglio per la dottoressa Fabbrocini. “Questa foto gliel’ho scattata io 8 anni fa. La rappresenta in pieno, fiera, sorridente, piena di energie, vulcanica. Riposa in pace cara Gabriella“, scrive un amico. “Capri perde una grande amica ed un suo punto di riferimento. Assoluta competenza professionale, grandi risultati raggiunti ma soprattutto immensa umanità. Sempre a disposizione per la nostra comunità. Fui ben lieto di condividere le sue iniziative su Capri. R.I.P. cara amica mia“, è il commento di un altro.

“Un grande medico, una studiosa apprezzatissima a livello internazionale. Una donna straordinaria, un vulcano di simpatia. Una di quelle eccellenze umane e professionali che rendono onore alla città di Napoli. Una mia amica carissima… Eravamo poco più che bambini… Da sempre e per sempre nel mio cuore, carissima Gabriella Fabbrocini“, scrive Antonio Perillo, vicedirettore del Tgr Campania.