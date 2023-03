Piazza Municipio riapre completamente: via i cantieri dopo decenni di lavori

Piazza Municipio aprirà interamente a maggio. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso del Consiglio Comunale tenutosi ieri mattina a Palazzo San Giacomo.

Piazza Municipio riapre completamente a maggio

Andranno via dunque tutti i cantieri e l’intera Piazza Municipio, che si ritiene essere la più ampia d’Italia, sarà interamente riaperta, incluso il sottopassaggio. “Piazza Municipio sarà riaperta incluso il sottopasso – ha affermato Manfredi – e questo significa un grosso miglioramento per la viabilità”.

Insieme alla totale riapertura, ci auspichiamo anche una cura precisa e puntuale dell’arredo urbano ed in particolare del verde. Ad oggi infatti la piazza è davvero molto grigia, mentre sono vive nella nostra mente le immagini della vecchia Piazza Municipio coperta di vegetazione e vasche zampillanti, grazie alle numerose foto che circolano sui social e ritraggono la città che fu ormai diversi decenni or sono.

Nuovo bando di concorso per lavoro al Comune di Napoli

Il primo cittadino ha inoltre affrontato altri argomenti, primo tra tutti l’imminente pubblicazione di un bando di concorso per l’assunzione per numerose nuove assunzioni. Ha detto il sindaco di Napoli: “Si sta lavorando per attivare un nuovo concorso in cui saranno previsti nuovi profili professionali in modo da supportare l’amministrazione in maniera più adeguata alle esigenze di questo tempo, come ad esempio esperti nell’innovazione per le imprese, esperti in progetti complessi, data scientist, technical project manager, specialista della transizione digitale, specialista della transizione ecologica, promotore turismo sostenibile, coordinatore delle politiche pubbliche”.