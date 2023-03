Cinema Metropolitan. La petizione per salvare il Metropolitan di Napoli supera le 1.200 firme e tra i firmatari ci sono anche molti rappresentanti delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo.

Cinema Metropolitan: raccolte oltre 1200 firme

Soddisfazione viene espressa da Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che, nei giorni scorsi, aveva lanciato sulla piattaforma change.org la petizione online per chiedere al ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, al presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca e al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, di attivare tutte le procedure di rispettiva competenza, per vincolare la destinazione d’uso dei locali che ospitano il cinema Metropolitan. La petizione al momento ha superato le 1.200 sottoscrizioni.

“Sono rimasto meravigliato e commosso dalla risposta corale delle persone che hanno firmato, tra i quali molti rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura e dello spettacolo, ma anche dalle decine di commenti che hanno lasciato sulla pagina al link – afferma Capodanno -. “Ritengo indispensabile un angolo di cultura in una strada divenuta oramai uno street food!” scrive una signora e un’altra le fa eco: “È un pezzo di storia nel cuore della città, li dove tanti di noi hanno trascorso 10 anni e più di lavoro, è un pezzo di casa”. Attestazioni che arrivano anche da persone che non abitano in città, questo uno dei commenti: “Un multisala nel centro di Napoli, luogo di cultura e relax. Non scherziamo. Personalmente pur non abitando a Napoli ci vado spesso, comodo e con una programmazione sempre aggiornata. Deve assolutamente rimanere, migliorato semmai”. “Un posto centrale ed accogliente per famiglie per poter vedere un film al cinema tranquillamente ed anche per altri eventi. Buon ambiente anche per i più piccoli cresciuti nei paraggi. Manteniamo la tradizione” si legge in un altro post“.

“Insomma un coro unanime per dire no alla paventata chiusura dello storico cinema per fare posto a un centro commerciale, a una sala bingo o a un garage, comunque a una destinazione diversa da quella attuale – sottolinea Capodanno – . In molti commenti c’è anche un richiamo volto a invitare le istituzioni a collaborare a un miglioramento e a un adeguamento dei servizi culturali forniti, anche attraverso appositi contributi. Insomma le persone stanno partecipando anche con proposte operative, la qual cosa testimonia che il comparto del cinema, e più in generale della cultura e dello spettacolo, è vivo e vegeto. Si tratta solo di migliorane e adeguarne la fruizione in modo da farlo tornare, pure per affluenza, ai numeri di presenza ante pandemia se non addirittura superarli“.

Con l’occasione Capodanno, dopo le decisioni assunte nei giorni scorsi in tale direzione, nel corso del tavolo di lavoro convocato dal ministro della cultura, Sangiuliano, sollecita l’attuazione, in tempi rapidi, dei provvedimenti richiesti nella petizione, con l’avvio delle procedure finalizzate alla dichiarazione, prevista dall’art. 13 del D. Lgs del 22 gennaio 2004, n. 42, tesa a esplicitare un vincolo di destinazione d’uso dei locali del cinema Metropolitan, in ambito culturale, per garantire il prosieguo, a tempo indeterminato, delle originarie attività, favorendo, in tal modo, la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della regione e segnatamente del capoluogo partenopeo, in attesa dell’emanazione di un’auspicata normativa di salvaguardia in ambito nazionale.

Tra i sostenitori c’è anche l’attore Massimiliano Gallo

Domenica 12 marzo, alle ore 10.30, all’ingresso di via Chiaia del Metropolitan, ci sarà una mobilitazione per salvare lo storico cinema dallo sfratto, organizzato dal deputato dell’alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e dal conduttore radiofonico Gianni Simioli. Tantissime sono già le adesioni.

Tra essi ci sono anche l’attore Massimiliano Gallo che presenzierà all’evento e il consigliere regionale Roberta Gaeta. “Ci fa davvero molto piacere che sempre più persone si stiano unendo a questa iniziativa perché la città ha bisogno di unità di intenti, ha bisogno di difendere la sua identità ed i suoi presidi culturali. Lotteremo fino alla fine affinché il Metropolitan resti aperto!“, le parole di Borrelli.