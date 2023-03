Time, Napoli tra le mete del 2023. Il settimanale statunitense più diffuso nel mondo ha eletto Napoli come tra le mete più belle del 2023.

Time, Napoli tra le mete del 2023

Nel suo articolo “World’s greatest places 2023” , che inizia con una frase in napoletano: “Vide Napule e po’ muore“. racconta il periodo d’oro che sta vivendo la città nel turismo e che “finalmente gode di una reputazione che corrisponde al suo passato“.

Il Time racconta, a partire dalle serie tv e dai romanzi di Elena Ferrante, la rinascita della città partenopea. Si parla di cibo, arte, architettura, libri, panorami, ma anche delle Gallerie d’Italia e delle mostre di Caravaggio e del ripristino dei voli da Newark, NJ, a Napoli. “Napoli non è solo una parte del viaggio – scrive il Time – è la destinazione”.

La rivista celebra Napoli e la inserisce nella rubrica dedicata ai migliori posti del mondo da visitare.”Ai suoi oltre tre milioni di lettori la giornalista Charlotte Maiorana la città partenopea sprigioni” energie. I suoi punti forti: “vicoli puliti e decorati, mare scintillante, Vesuvio sullo sfondo e la vicina area archeologica di Pompei“.

Le sue meraviglie

“Nel corso della sua feroce storia, la vita a Napoli è avvenuta per le sue strade. La metropoli contemporanea non è diversa in quanto la sua energia meravigliosamente caotica si trova ancora proprio sul selciato. All Street Napoli, una nuova società di turismo culturale, porta i visitatori in viaggi di tre giorni alla scoperta del cuore della città attraverso gli artigiani locali, il cibo di strada e, naturalmente, le antiche rovine che rendono la Napoli di oggi vibrante e orgogliosa“, continuano.

“Le recenti scoperte a Pompei hanno rinvigorito l’area di 2.000 anni, grazie ai reperti di quattro stanze che aiutano a illustrare com’era la vita per i suoi cittadini della classe media“, proseguono.