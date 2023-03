Si cercano adulti e bambini per un film di Fortunato Cerlino: casting all’Edenlandia

Sono aperti i casting a Napoli per comparse e figurazioni speciali che prenderanno parte ad alcune imminenti produzioni tra cui il prossimo film di Fortunato Cerlino, il celebre don Pietro Savastano di Gomorra. Si terranno il 1 aprile 2023 presso il celebre parco divertimenti napoletano Edenlandia, situato in viale Kennedy 76. E’ stata la stessa società incaricata per i casting, la Klab4 Film, a fornire tutte le informazioni necessarie per gli interessati.

Casting comparse a Napoli per un film di Fortunato Cerlino

La Klab4 film, affermata società campana che si occupa prevalentemente di casting, ha lanciato una nuova call per selezionare adulti e bambini da impiegare nel film d’esordio alla regia di Fortunato Cerlino. Un’opportunità per addentrarsi nel mondo cinematografico ma anche lavorativa in quanto i candidati scelti saranno regolarmente retribuiti.

Il casting è destinato esclusivamente ai residenti in Campania e si terrà sul palco dell’Edenlandia, nei pressi dell’entrata con gli archi, sabato 1 aprile dalle 11:00 alle 18:00. Si cecano adulti per comparse e figurazioni speciali oltre a bambini per veri e propri ruoli (in particolare maschi e femmine di un’età compresa tra gli 8 e i 15 anni).

LEGGI ANCHE

Mare Fuori 4, riprese a maggio: la guida per attori e comparse

“Non faremo provini ma solo fotografie. Può presentarsi chiunque, anche persone con poca o nessuna esperienza cinematografica, ma preghiamo di astenersi a coloro che hanno partecipato ai nostri casting negli ultimi 6 mesi. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore” – è la nota diffusa da Klab4 attraverso i suoi canali ufficiali.

“Tutti i selezionati, adulti e minorenni, se scelti saranno contattati per girare scene, RETRIBUITI” Tanti anni dopo torniamo a lavorare con Fortunato Cerlino. Vi aspettiamo numerosi sabato 1 aprile presso il parco Edenladnia. Grazie”.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una e-mail a klab4film@gmail.com. Si raccomanda di non inviare fotografie personali , dati personali e documenti.