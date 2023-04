FOTO/ Teatro San Carlo spettacolare dopo il restauro: è emerso l’antico azzurro borbonico

Il Teatro San Carlo di Napoli torna a risplendere e riapre al pubblico dopo i lavori di restauro che, oltre al Palco Reale, hanno interessato l’intera sala e il soffitto, concludendosi in soli 87 giorni.

Il Teatro San Carlo di Napoli riapre dopo i lavori di restauro

Grazie ad un finanziamento di 10 milioni di euro del Ministero della Cultura, il Massimo napoletano, simbolo della città e luogo di produzione culturale, torna ad accogliere il pubblico mostrandosi nel suo massimo splendore grazie all’intervento di ristrutturazione che ha riportato in luce l’azzurro borbonico delle origini.

Il restauro, infatti, in alcuni punti del Palco Reale, ha ripristinato gli antichi colori che si celavano al di sotto del rosso e dell’oro: porzioni di colorazioni di celeste che da oggi in poi saranno visibili al pubblico, rendendo il teatro partenopeo ancor più spettacolare.

Sono stati, inoltre, effettuati interventi di: sostituzione del tavolato del palcoscenico e del parquet della sala, revisione del sistema di aggancio delle poltrone, restauro dell’agremano, dell’intradosso e dell’estradosso dell’arco di boccascena, dell’orologio di proscenio, della fascia basamentale di platea, della balaustra della fossa orchestrale e della volta del bassetto.

La riqualificazione degli spazi è stata pensata per garantire il massimo comfort degli spettatori interessando anche gli impianti di riscaldamento, l’impianto idrico antincendio e rilevazione fumi, montacarichi e impianto elettrico.

“Sono molto felice di annunciare la riapertura del San Carlo restituito al suo splendore con i lavori di restauro. Grazie al supporto del ministero della Cultura, il teatro si presenta oggi più bello che mai. Sono certo che il pubblico apprezzerà, oltre agli spettacoli, anche i dettagli di epoca borbonica lasciati scoperti e visibili, testimonianza del passato che torna alla luce” – ha spiegato il sovrintendente del Teatro Stèphane Lissner.

“Il San Carlo è un’eccellenza della Nazione, denso di valori e luogo di una grande tradizione storica. Qui sono passate leggende della musica. Questa riapertura deve essere un vero punto di rilancio e non un mero restauro. Il San Carlo deve tornare ad avere il posto di primato che merita anche inserendosi in un generale risveglio della cultura di Napoli” – ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, presente alla conferenza stampa per la conclusione dei lavori.

“Gli interventi di restauro appena conclusi restituiscono alla città e a tutta Italia un teatro rinnovato che torna ad accogliere il pubblico in tutta la sua bellezza. I lavori hanno consentito in tempi rapidi di riqualificare la sala riportando alla luce colori originari e dettagli antichi: il San Carlo è così pronto a ripartire con la programmazione artistica in uno scenario di grande fascino che si conferma tra i più prestigiosi al mondo“ – è il commento del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.