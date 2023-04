Arriva il primo caldo ma durerà poco: alta pressione africana poi cambia tutto

Temporali e freddo dovrebbero avere i giorni contati: stando alle previsioni meteo nei prossimi giorni si assisterà ad un aumento delle temperature, a Napoli e più in generale al Centro-Sud, con l’arrivo del primo caldo di stagione a ridosso del weekend ma con sviluppi incerti per il ponte del 25 aprile.

Meteo a Napoli: dal weekend al ponte del 25 aprile

Secondo le stime de Il Meteo i valori termici aumenteranno progressivamente su buona parte dell’Italia, seppur in un contesto ancora a tratti instabile e capriccioso. Soprattutto nella prima metà della settimana sarà possibile godere di un clima più caldo, con temperature in aumento soprattutto al Nordovest e sulle isole maggiori a partire da mercoledì 19 aprile.

Sul finire della settimana, e dunque a cavallo del weekend, avanzerà un promontorio di alta pressione a matrice africana che causerà un secondo e più evidente aumento termico, soprattutto sulle pianure del Nord e al Centro-Sud. A Napoli, ad esempio, il picco sarà raggiunto nella giornata di sabato, con temperature fino ai 22 gradi. I valori potrebbero attestarsi sui 24 gradi su alcuni tratti della Valle Padana, nelle aree interne del Centro, del Sud e sulle isole.

Un clima soleggiato che, però, si rivelerebbe soltanto di passaggio. Le ultime tendenze, infatti, sembrano confermare un nuovo colpo di scena: già sul finire della giornata di domenica, 23 aprile, è atteso il ritorno di un’altra perturbazione atlantica, pronta a riportare su molte zone del Paese fresco e temporali. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.

Il ciclone invernale che ha investito la nostra città durante il periodo pasquale, dunque, potrebbe ritornare. Sia nei giorni festivi che in quelli successivi addirittura il Vesuvio è apparso con la cima innevata, quasi come in pieno dicembre. Uno dei tanti sintomi dei cambiamenti climatici in corso che continuano a rappresentare un vero e proprio allarme per il mondo intero.