Filippo Facci torna a scrivere commenti razzisti contro i napoletani. Il giornalista, iscritto all’Ordine della Lombardia, cade di nuovo nel vizietto che l’ha reso famoso ai più: dopo la sconfitta del Calcio Napoli per mano del Milan, con la conseguente eliminazione dalla Champions League, ha pubblicato la foto di un tifoso azzurro in lacrime su Twitter commentando: “Ah, se lavorassero come piangono, che potenza sarebbero”. In passato aveva affermato che “Napoli fa schifo”.

Commento razzista contro i napoletani di Filippo Facci dopo Napoli-Milan

Un contenuto dal chiaro – a nostro avviso – intento discriminatorio fondato dal solito luogo comune sul partenopeo (e meridionale) che ha scarsa voglia di lavorare, preferendo dedicarsi all’ozio e al piagnisteo con lo scopo di incolpare gli altri delle proprie disgrazie. L’ennesimo insulto ad una intera cittadinanza, che già aveva dovuto incassare il vergognoso striscione razzista esposto nella gara di andata dei quarti dalla Curva Sud del Milan. Quello con l’indirizzo di un negozio che vende prodotti per l’igiene, ossia un chiaro riferimento ad un coro becero che da decenni viene impunemente intonato negli stadi del Nord Italia. Anche la Uefa ha fatto finta di niente, un ulteriore danno dopo il doppio arbitraggio caratterizzato da numerosi errori a danno del Napoli.

L’esposto contro Facci

Il Movimento Neoborbonico ha inoltrato all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia un esposto in merito alla condotta di Filippo Facci, che già fu sospeso per due mesi dall’Ordine dei Giornalisti per razzismo, ma contro gli islamici. “Come evidenziato nella Pec inviata all’Ordine dei Giornalisti – scrivono i Neoborbonici in una nota – e al Consiglio di Disciplina della Lombardia, non esiste nessuna libertà di parola e nessuna ironia che possa consentire ad un giornalista di usare luoghi comuni beceri e vecchi tra l’altro istigando commenti ancora più “razzisti””.

“Dopo gli striscioni (impuniti) a San Siro con la solita e vergognosa frase “lavatevi” gridata in maniera pseudo-ironica (con l’indirizzo di un negozio di saponi), arrivano le frasi di un giornalista sempre contro i Napoletani e a dimostrazione del fatto che il razzismo è diffuso a tutti i livelli e da circa 160 anni è diventato la base di questioni meridionali sempre più drammatiche. Il Movimento Neoborbonico, infine, ha invitato Facci a scrivere (senza piangere) un articoletto sui calciatori del Milan che si scuciono lo scudetto 2022 dal petto e sui tifosi milanisti felici di appuntarlo su quello dei Napoletani…”.