Quando Federico Salvatore scrisse “Napolitudine”, indimenticabile dedica alla sua amata città

Federico Salvatore ci ha lasciati troppo presto, all’età di 63 anni. È stato menestrello profondo, irriverente e passionale di una Napoli decadente ed arrabbiata, sconfortata ma orgogliosa e desiderosa di uscire dal grigiore della mediocrità, del malaffare e della mala gestio delle istituzioni.

Napolitudine: la dedica di Federico Salvatore a Napoli

I suoi testi non sono mai stati banali, e risuonano oggi più che mai a distanza di anni nella mente e nei ricordi dei napoletani, il popolo che ha difeso durante tutta la carriera artistica e che non ha mai tradito. Nel 1996, Federico Salvatore inserì nell’album “Il mago di Azz” una canzone di una bellezza clamorosa dal titolo “Napolitudine“. Nel testo, Federico Salvatore indossa i panni di un emigrante Pulcinella, che rientra nella sua amata, morente città per assisterla ed aiutarla a resistere, rialzarsi e tornare a vivere.

Una dedica delicata e decisa allo stesso tempo, melanconica e ricca di speranza e futuro. Una perla, che merita di essere scolpita nella storia della musica napoletana.

Il video di Napolitudine

Il testo di “Napolitudine” di Federico Salvatore

Stu core tene famme

e nun ce sta ristorante

ca te porta ‘e vinte anne

dint’o piatto do’ tiempo!

Comm’è triste ‘sta pizza..

Chi l’a fatta ha sbagliato

Nun c’ha miso ‘a allerezza

Nun c’ha miso o passato!

Che peccato!

Nun c’ha miso o passato!

‘Na sirena d’argiento

mo’ è na femmena e vita!

‘Na cerniera ‘e cemento

ca’annasconne ‘e ferite!

Marrucchina e spagnola

capitale ‘e ‘cchiù niente!

Io t’acconcio ‘e ‘llenzole

E tu duorme cuntenta!

Che peccato!

A città addo’ so’ nato!

Ma ‘sti capille nire so’ i ‘cchiù nire

Che scenneno pe’ i viche dei quartieri

Cu’ stu mare ca’ te fa d’acqua santiera

Cu’ sta voce ca ‘iastemma ‘na preghiera

E ‘mo ca stai malata e adda passa ‘a nuttata

Io pe ‘tté, io pe ‘tté, io pe ‘tté!

Io pe ‘tté so’ turnato!

Inta ‘a città addò so’ nnato!

Io so’ pullucenella, mo me chiammano azz

Tengo ‘into ‘o core ‘a livella

e o vesuvio ‘into o mazzo!

Chi s’è visto s’é visto

ma pecché so turnato?

Mo me sento triste

‘inta ‘a città addò so nnato!

Che peccato

‘a città addo’ so nato!

Ma ‘sti capille nire so’ i ‘cchiù nire

e sta napolitudine t’accire!

Quando stai luntano è nu raggio ‘e sole

te fa sciogliere stu’ sangue ‘e pummarola!

Mo’ siente na canzone ca pass ‘inta ‘a nuttata

e accussì, e accussì, e accussì,

e accussì so turnato inta ‘a città addo’ so ‘nnato!

Pecché tu stai malata e adda’ passà ‘a nuttata!

La morte di Federico Salvatore

Federico Salvatore è morto il 19 aprile 2023 dopo avere lottato a lungo con un male dal quale non si è mai ripreso. Il funerale si è tenuto nel Santuario di San Ciro a Portici, città dove ha risieduto nell’ultima parte della sua vita. Una folla gremita composta da estimatori e artisti gli reso l’omaggio dell’ultimo saluto. Il cantautore era un grande tifoso del Calcio Napoli: sulla bara erano presenti il gagliardetto della squadra e una rosa azzurra.