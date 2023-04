Oltre 250 mila turisti a Napoli per il weekend scudetto: tutti sognano la grande festa

Oltre 250 mila turisti arriveranno a Napoli nel weekend per godere delle meraviglie della città vestita a festa in occasione del ponte dell’1 maggio che potrebbe coincidere con la festa per lo scudetto: a confermarlo sono le stime dello studio di Confesercenti Campania che confermano l’importanza turistica della nostra terra.

Boom di turisti a Napoli: presenze record per la festa scudetto

Stando ai dati previsionali trasmessi saranno circa 250mila i turisti che arriveranno in Campania per lungo weekend, con un fatturato che sarà di circa 54 milioni di euro, tra gli introiti legati al turismo e l’indotto indiretto relativo allo shopping, al commercio e agli altri servizi collaterali del turismo.

A ciò si aggiungono i ricavi per il Calcio Napoli e ai festeggiamenti per il possibile scudetto di domenica con gli azzurri in campo, allo stadio Diego Armando Maradona, per il match contro la Salernitana. I ricavi legati alla squadra azzurra ammontano a 18 milioni in un mese e mezzo.

“Napoli e la Campania sono sempre di più centrali per il turismo italiano e anche il Ponte del Primo Maggio conferma un trend straordinario che è partito già da dicembre scorso e che contiamo resterà tale, se non crescente, in vista delle vacanze estive” – commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno.

“Oltre alle attrazioni paesaggistiche, culturali, artistiche, gastronomiche e storiche, per questo più che speciale long week-end ci aspettiamo anche migliaia di visitatori appassionati di calcio e sportivi in genere che affolleranno domenica la città di Napoli per partecipare ai possibili festeggiamenti per il terzo scudetto“.

“Per i napoletani il trionfo della squadra di Spalletti significa positività, speranza che qualcosa possa cambiare, l’auspicio di un domani migliore con un lavoro sicuro e un futuro che porti il cambiamento. Per i turisti, invece, la festa scudetto sarà un’occasione straordinaria per vivere una festa unica per entusiasmo e folclore. Vedere Napoli colorata d’azzurro, partecipare a quest’onda di passione calcistica che coinvolge tutto e tutti, visitare i luoghi che per sette anni sono stati cari al più straordinario giocatore di calcio di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, per i turisti sarà un’esperienza indimenticabile” – conclude.

Turismo a Napoli: i dati del ponte dell’1 maggio

Secondo le stime di Confesercenti Campania per il Ponte dal 29 al 1 maggio in Campania ci saranno 243mila turisti, con un riempimento delle attività ricettive dell’86% (tra le 2mila attività alberghiere e le 9500 extralberghiere), con una media di 60 euro a camera (costo medio) e un totale di introiti che supera i 29 milioni di euro (29.160.000).

A questi ricavi si aggiungono quelli relativi all’indotto, ovvero alla spesa affrontata dai visitatori per la ristorazione, per lo shopping e per il commercio, per una cifra di oltre 24,3 milioni. In totale, dunque, sono 53,4 i milioni di euro di fatturato per questo long week-end.

Soprattutto a Napoli centro ormai le strutture ricettive sono sold out, con un riempimento alberghiero ed extralberghiero (rispettivamente 1200 e 7000 le attività aperte) che arriva al 95%. Sono attesi infatti quasi 170mila turisti. Gli introiti a Napoli e provincia sono, dunque, di 22 milioni di euro per le attività ricettive e di 16.9 per le spese dei turisti per ristorazione e commercio (la stima è di 60 euro di spesa pro capite per turista), con un totale di 38.9 milioni di euro.

L’indotto turistico e commerciale legato al traguardo scudetto arriva a oltre 3 milioni di euro per ogni fine settimana. Considerando quanto già incassato e quanto si incasserà fino a giugno (per un totale di 6 fine settimana) la stima di fatturato è di oltre 18 milioni di euro.

“I turisti presenti per ogni fine settimana sono, secondo i nostri dati come detto, circa 170mila, di cui la metà, in media, acquisterà gadget legati al Napoli calcio, con un incasso di 1.2 milioni di euro. Noi di Confesercenti raccomandiamo a tutti di acquistare prodotti ufficiali o certificati, in negozi o da ambulanti con le relative autorizzazioni” – continua Schiavo.

“Da sempre siamo per la legalità e per la tutela delle nostre attività. Assistiamo ad una vera e propria corsa ad assicurarsi il gadget del Napoli tricolore e a code lunghissime per visitare i luoghi di culto del calcio, tra i murales di Maradona, le coreografie del centro storico e gli altri omaggi agli attuali campioni”.