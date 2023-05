A Napoli la Casa degli Eventi “Adrenalina” a due passi dal Maschio Angioino

A Napoli sta spopolando Adrenalina, un locale situato a due passi dal Maschio Angioino, pensato principalmente a chi vuole divertirsi pagando davvero molto poco. Gli eventi ospitati sono dedicati al pubblico giovane e meno giovane ed hanno nella musica il proprio centro.

A Napoli la Casa degli Eventi Adrenalina

Serate Karaoke, Giochi da Tavolo, Nomi Cose Città, Pigiama Party, Cene con delitto, addii al nubilato e celibato, live musicali e tombolate scostumate sono i punti di forza della Casa degli Eventi Adrenalina.

Ogni mese c’è un programma eventi variegato che abbraccia le varie esigenze della clientela che vai dai 20 ai 60 anni in base alle serate a tema. La musica è al centro della programmazione, dal divertimento pure del Karaoke fino ai live musicali. Musica Napoletana, italiana o anche serate dedicate ai cartoni animati, Indie ed anche trash con i successi di Tony Tammaro, Squallor e tanti altri. Serate amarcord dedicate agli anni 60,70,80 e 90.

Dalla Tombola Napoletana trae origine l’originale Tombolata scostumata. E’ un appuntamento mensile che coinvolge il pubblico sia giovane che meno giovane ed è un’attrazione molto forte. Si organizzano anche cene musicali ed addii al nubilato e celibato per i promessi sposi. A fondare Adrenalina è stato Luigi Aprea, che grazie all’esperienza dell’azienda di comunicazione ed eventi Millimetrica, ha saputo creare un ambiente di tendenza a partire dall’arredo fino all’intrattenimento gestito da Mr Ettore, cuore pulsante del locale. Adrenalina si trova a via Melisurgo 46, ad angolo via Depretis.